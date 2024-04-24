Σε δημόσια διαβούλευση ο «μεγάλος αδελφός» στις μεταφορές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η εικόνα της μεταφοράς προϊόντων με ελλιπή ή ακόμη και καθόλου παραστατικά, με τη φοροδιαφυγή να «ανθεί», σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Η ΑΑΔΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών και τον ορισμό του μορφοτύπου του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και ζητά από φορείς κι επιχειρήσεις να συνδιαμορφώσουν το νέο πλαίσιο.



Το προσχέδιο διαχωρίζει τις μεταφορές σε 2 κατηγορίες:

-Τις απλές για τις οποίες χρησιμοποιείται ένα μεταφορικό μέσο σε όλη τη διάρκεια διακίνησης από την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή τους.

-Τις σύνθετες στις οποίες γίνονται μεταφορτώσεις και χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα.



Για την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης των αγαθών προβλέπονται 6 στάδια:

-Η έκδοση των παραστατικών διακίνησης από τον υπόχρεο αποστολέα με την αναγραφή των ΑΦΜ εκδότη και λήπτη αλλά και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων.

-Η διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA βάσει επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών που θέτει η ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο λήπτης.

-Η καθαυτή ψηφιακή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της διακίνησης

-Η ολοκλήρωση της διακίνησης με την παραλαβή των ψηφιακών παραστατικών και των διακινούμενων αγαθών

-Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των αγαθών που παραλήφθηκαν

Ο αποστολέας έχει την υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης και αντίστοιχη υποχρέωση της διαβίβασης του στο myDATA εφόσον διακινεί τα αγαθά από δικές του εγκαταστάσεις.

Την ίδια υποχρέωση έχει και ο μεταφορέας εφόσον η διακίνηση των αγαθών εκκινεί από τις δικές του εγκαταστάσεις (εφόσον έχουν μεταφερθεί εκεί μετά από εντολή του αποστολέα).

Στις περιπτώσεις που ο παραλήπτης των αγαθών συναλλάσσεται με ΜΗ υπόχρεους έκδοσης παραστατικών διακίνησης ή υπόχρεους που αρνούνται ή δεν εκδίδουν εκ παραδρομής, τότε είναι αυτός που πρέπει να εκδώσει τα παραστατικά και να τα ανεβάσει στο myDATA.

Ο παραλήπτης εκδίδει παραστατικό και στην περίπτωση που από τον ποιοτικό έλεγχο που διενεργήσει προκύψει πλεόνασμα ή έλλειμμα.



Ο τύπος του παραστατικού έχει να κάνει με την φύση της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτός από τα ΑΦΜ των εμπλεκομένων πρέπει μεταξύ άλλων να αναγράφονται :

-

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη και Λήπτη Παραστατικού

-Χώρα Εκδότη Παραστατικού και Λήπτη παραστατικού

-Τύπος/Σειρά/Αριθμός Παραστατικού

-Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού

-Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Αποστολής (Η ημερομηνία διακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης)

-Τόπος φόρτωσης

-Σκοπός διακίνησης

-Κωδικός επιχείρησης

-Είδος – Ποσότητα αγαθών

-Τόπος παράδοσης

-Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης αποστολής

Η ψηφιακή παρακολούθηση των παραστατικών γίνεται δυνατή γιατί μετά την έκδοση τους λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) για κάθε έγκυρη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Επιπλέον στα παραστατικά δημιουργείται ειδικός QR CODE , το σκανάρισμα του οποίου φανερώνει αν όλα έχουν γίνει νομότυπα.

