Στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027 - που περιλαμβάνει και τη ζωτικής σημασίας μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία , ύψους 50 δισ. ευρώ την τετραετία 2024-2027 - συμφώνησαν την Πέμπτη οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

Η αύξηση του προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε από τα 27 κράτη -μέλη είναι η ίδια με την οποία είχαν συμφωνήσει τα 26 κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και στην οποία ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε ασκήσει βέτο, λόγω της άρνησής του να χορηγηθεί η οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, για την περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εξής:

50 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας (17 δισ. ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης και 33 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων)

2 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων

7,6 δισ. ευρώ για την πολιτική γειτονίας

1,5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 'Αμυνας, μέσω της πλατφόρμας Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP)

2 δισ. ευρώ για το μέσο ευελιξίας

1,5 δισ. ευρώ για το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Έκτακτης Βοήθειας (SEAR).

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην αύξηση του προϋπολογισμού κατά 64,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021 - 2027, εκ των οποίων 33 δισ. ευρώ σε δάνεια και 10,6 δισ. ευρώ σε ανακατανομές κονδυλίων. Το νέο χρήμα ανέρχεται σε 21 δισ. ευρώ, δηλαδή τρεις φορές λιγότερο από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο.

