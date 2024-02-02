Από τα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα ξεκινούν οι χρεώσεις των προμηθευτών για τα «πράσινα» τιμολόγια του Φεβρουαρίου, χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Οι χρεώσεις μετά και από τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες (με προϋπόθεση την συνέπεια στην πληρωμή ή/και την εξόφληση του λογαριασμού με πάγια εντολή) διαμορφώνονται ως εξής:

ELPEDISON 11 σεντς ανά κιλοβατώρα

ΕΛΙΝΟΙΛ 11,798 σεντς ανά κιλοβατώρα

NRG 12,453 σεντς ανά κιλοβατώρα

Volton 12,476 σεντς ανά κιλοβατώρα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12,688 σεντς ανά κιλοβατώρα

ΔΕΗ 12,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (10,32 σεντς το νυχτερινό) και 13,76 για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα

Volterra 13,5 σεντς ανά κιλοβατώρα

Ήρων 13,924 σεντς ανά κιλοβατώρα

Solar Energy 13,975 σεντς ανά κιλοβατώρα

Protergia 14 σεντς ανά κιλοβατώρα

Ζενίθ 14,468 σεντς ανά κιλοβατώρα

We Energy 14,55 σεντς ανά κιλοβατώρα

Elpedison 14,65 σεντς ανά κιλοβατώρα

OTE Estate 17,82 σεντς ανά κιλοβατώρα

Το πάγιο παραμένει έως 5 ευρώ το μήνα για όλες τις εταιρείες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

