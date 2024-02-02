Τα 8 δισ. ευρώ ξεπέρασε η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης των μετοχών για το «Ελ. Βενιζέλος» που προσφέρθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές, όπως ανακοίνωσε το Ταμείο.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος», σε συνέχεια της από 24/1/2024 ανακοίνωσής του σχετικά με την προσφορά της κατά 30% συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ο «ΔΑΑ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), στο πλαίσιο εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι το διοικητικό του συμβούλιο, στην από 1/2/2024 συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης.

β) την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών, και

γ) την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 25/1/2024 έως τις 1/2/2024 τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ορίστηκε σε 8,20 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, που αποφασίσθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ της 22 Ιανουαρίου 2024.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ταυτόσημη, με εξαίρεση το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AviAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε 9,758 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AviAlliance, η οποία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών), με περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 6/2/2024.

