Αυξήθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις το τρίτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα η συνολική τους αξία να φθάσει τα 71,186 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις επιχειρήσεις όσο και στην αύξηση που κατέγραψαν τα κόκκινα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 23,953 δισ . ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, από 23,921 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 34 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,890 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 12.20 δισ . ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 63 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,593 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37, 640 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.813 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,528 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

