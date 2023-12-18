Με νέα δυνατότητα άμεσης βιντεοκλήσης και εξυπηρέτησης από τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο εμπλουτίζεται η ψηφιακή υπηρεσία myAADElive της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από 21/12/2023.

Συμβολικά η πρώτη άμεση βιντεοκλήση πραγματοποιήθηκε από Ελληνίδα ομογενή, στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, παρουσία του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ντίνου Κωνσταντίνου.

Η άμεση βιντεοκλήση του myAADElive διευκολύνει σημαντικά τις διαδικασίες χορήγησης ΑΦΜ & Κλειδαρίθμου και χορήγησης Κλειδαρίθμου, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν ψηφιακά και άμεσα, χωρίς να απαιτείται να κλείσουν ραντεβού ή να επισκεφθούν τη ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του και υποβάλει αίτηση για χορήγηση ΑΦΜ & Κλειδαρίθμου ή για χορήγηση Κλειδαρίθμου μέσω των δύο ψηφιακών εφαρμογών, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας μέσω βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive για την ταυτοποίησή του και την άμεση διεκπεραίωση του αιτήματός του, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να έχει κλείσει ραντεβού.

Στην περίπτωση αιτήματος για χορήγηση Κλειδαρίθμου, η δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω άμεσης βιντεοκλήσης παρέχεται εάν δεν είναι εφικτός ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ταυτοποίησης κινητού τηλεφώνου.

Η επικοινωνία στο myAADElive μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.