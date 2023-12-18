Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,854 δισ. ευρώ στο εντεκάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 5.854 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 3.771 εκατ. ευρώ, εμφανίζει ο προϋπολογισμός στο 11μηνο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Το σημαντικότερο μέρος της διαφοράς οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1.775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59.190 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56.197 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 605 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.267 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (6.134 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.933 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 361 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.294 εκατ. ευρώ).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.266 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 173 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.480 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 571 εκατ. ευρώ ή 11,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 718 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (584 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 363 εκατ. ευρώ από τον στόχο (486 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες



Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023 ανήλθαν στα 60.194 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (61.969 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 1.116 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2.291 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.270 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και τον ετεροχρονισμό της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8.586 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 504 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 124 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων Covid-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας Covid-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης έναντι του στόχου, οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών μεταξύ των μηνών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1.775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου κατά τον Νοέμβριο και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, 1.270 εκατ. ευρώ οφείλεται στον ετεροχρονισμό των πληρωμών του τακτικού Προϋπολογισμού, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 504 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ωστόσο αναμένεται να αναλωθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Αναφορικά με τα έσοδα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά το ενδεκάμηνο Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2023 παρουσιάζει αύξηση κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά τις επιστροφές εμφανίζονται αυξημένα το ενδεκάμηνο κατά 472 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένα κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

