Economist: Στην πρώτη θέση η ελληνική οικονομία και το 2023

Στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία για το 2023 κατέταξε ο Economist την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «άλλον έναν απίθανο θρίαμβο».

Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist που βασίζεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, «εύρος πληθωρισμού», ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και επιδόσεις του χρηματιστηρίου), η χώρα μας έχει και φέτος τους καλύτερους βαθμούς στην οικονομία ανάμεσα σε 35 κυρίως πλούσιες χώρες.

«Στην κορυφή του πίνακα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βρίσκεται η Ελλάδα - ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα για μια οικονομία που μέχρι πρότινος αποτελούσε συνώνυμο της κακοδιαχείρισης. Εκτός από τη Νότια Κορέα, πολλές από τις άλλες επιδόσεις που ξεχωρίζουν είναι στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν την τρίτη θέση. Ο Καναδάς και η Χιλή δεν απέχουν πολύ. Στο μεταξύ, πολλοί από τους “τεμπέληδες” βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, η οποία είναι η τελευταία στη λίστα», αναφέρει ο Economist.

Σύμφωνα με τον Economist, η Ελλάδα σημειώνει «μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα» σε ό,τι αφορά τους πέντε δείκτες, βάσει των οποίων προκύπτει η συνολική βαθμολογία για κάθε χώρα. Αλλά εκείνο στο οποίο ξεχωρίζει είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της ελληνικής αγοράς κατά 43,8%.

«Για ένδοξες αποδόσεις μετοχών, κοιτάξτε χιλιάδες μίλια δυτικά - στην Ελλάδα. Εκεί η πραγματική αξία του χρηματιστηρίου έχει αυξηθεί κατά πάνω από 40%. Οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν και πάλι για τις ελληνικές εταιρείες καθώς η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις φιλικές προς τις αγορές». Αναφερόμενος εκτενώς στις χαμηλές οικονομικές επιδόσεις χωρών όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, καθώς και η Φινλανδία, ο Economist καταλήγει αναφορικά με την πρωτιά της Ελλάδας: «Ενώ οι Φινλανδοί που υποαποδίδουν μπορούν να παρηγορηθούν αυτά τα Χριστούγεννα πνίγοντας τον πόνο τους σε ένα päntsdrunk (τοπικό ποτό), ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο σε αυτόν τον απίθανο πρωταθλητή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.