Χατζηδάκης: Από τα μέσα Ιανουαρίου θα ισχύσουν τα μέτρα για τις τράπεζες

Περίπου από τα μέσα Ιανουαρίου θα ισχύσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, και αφορούν τις τραπεζικές χρεώσεις ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. ο οποίος μαζί με το οικονομικό επιτελείο θα τα εξειδικεύσει στις 11 το πρωί.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης η σχετική διάταξη θα περάσει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, αλλά θα υπάρξει μια περιορισμένη περίοδος ανοχής, λόγω και των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για να ετοιμάσουν οι τράπεζες και τα συστήματά τους εσωτερικά, μέχρι να ισχύσουν τα μέτρα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τραπεζών, αλλά αποτελούν ένα μήνυμα δικαιοσύνης και κοινής λογικής απέναντι σε πρακτικές που εκνεύριζαν τους πολίτες.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι με νομοθετική παρέμβαση μηδενίζονται όλες οι βασικές χρεώσεις στους λογαριασμούς πληρωμών και μπαίνει πλαφόν 0,5 ευρώ στα εμβάσματα έως και 5.000 ευρώ.

