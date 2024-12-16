Κάρλος Ταβάρες: Έφυγα γιατί διαφώνησα με την στρατηγική της Stellantis

Ο Κάρλος Ταβάρες, ο οποίος παραιτήθηκε αιφνίδια από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis την 1η Δεκεμβρίου, δήλωσε ότι η «φιλική» αποχώρησή του οφείλεται σε διαφωνίες με το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την στρατηγική.

Στη πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του, στη πορτογαλική εφημερίδα Expresso, δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες για τις διαφορές που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά είπε ότι η απόφαση για την αποχώρησή του είχε ληφθεί από κοινού μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της Stellantis Τζον Έλκαν.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα είπαν στο Reuters ότι η ξαφνική απομάκρυνσή του προκλήθηκε από τους στόχους που έθεσε ο Κάρλος Ταβάρες, οι οποίοι θεωρήθηκαν μη ρεαλιστικοί ή και καταστροφικοί από ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Κάρλος Ταβάρες είπε στην εφημερίδα ότι το κύριο μέλημά του ήταν η «προστασία της εταιρείας και πως δεν ήθελε μια διαφορά απόψεων να δημιουργήσει κίνδυνο στην επιβίωση και στην ανάπτυξή της και πως πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση των απόψεων για να επιτευχθούν οι στόχοι».

«Μια εταιρεία που έχει 250.000 υπαλλήλους, έσοδα 190 δισ. ευρώ, 15 επωνυμίες που πουλά αυτοκίνητα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μια εταιρεία που μπορεί να διαχειριστεί με έλλειψη ευθυγράμμισης - κάτι που έχει άμεσα αντίκτυπο στην στρατηγική διαχείριση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν νιώθει πληγωμένος από το αποτέλεσμα, απάντησε: «Όχι, καθόλου». Είπε ότι θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

Αν και το προηγούμενο διάστημα θεωρήθηκε από την διοικηση της Stellantis, ως ένα από τα πιο σεβαστά στελέχη στην αυτοκινητοβιομηχανία, η προσέγγιση του Κάρλος Ταβάρες τέθηκε υπό έλεγχο μετά την πτώση των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, που οδήγησε την αυτοκινητοβιομηχανία τον Σεπτέμβριο να εκδώσει μια προειδοποίηση κερδών για τα αποτελέσματά της το 2024.

Οι έμποροι, οι ειδικοί του κλάδου και οι πελάτες διαμαρτυρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την πολιτική που ακολουθεί ο Κάρλος Ταβάρες και δήλωσαν ότι η Stellantis είχε απωλέσει τις δυνάμεις της από την αγορά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, υπό την ηγεσία του Ταβάρες.

Στη συνέντευξη -την πρώτη που δόθηκε μετά την παραίτησή του- ο Κάρλος Ταβάρες περιέγραψε την τρέχουσα στιγμή στην αυτοκινητοβιομηχανία ως την αρχή μιας «δαρβινικής» περιόδου.

«Όταν αντιμετωπίζεις μια καταιγίδα, πρέπει να κατευθύνεις το σκάφος σύμφωνα με τα κύματα. Δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο να τα αντιμετωπίσεις».

Ο Κάρλος Ταβάρες (γεννημένος στις 14 Αυγούστου) είναι Πορτογάλος, στέλεχος επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Stellantis (όταν ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις), ενός ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε από την συγχώνευση του Ομίλου PSA και της Fiat Chrysler Automobiles. Νωρίτερα, ήταν διευθύνων σύμβουλος (COO) στη Renault.

Η Stellantis είναι ένας πολυεθνικός ευρωπαϊκός-αμερικανικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, βάσει μιας διασυνοριακής συγχώνευσης 50%-50% μεταξύ του ιταλο-αμερικανικού ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA. Έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από τον όμιλο Volkswagen, την Toyota, την Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance, την General Motors και την Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο Borsa Italiana, στο χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κύρια δραστηριότητα του Stellantis είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση αυτοκινήτων των εταιρειών (με αλφαβητική σειρά) Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Ο όμιλος Stellantis έχει 300.000 υπαλλήλους, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και με εγκαταστάσεις παραγωγής σε 30 χώρες.

