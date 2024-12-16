Της Δώρας Αντωνίου

Το πεδίο της σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, προσδιορίζει η κυβερνητική ηγεσία ως κεντρικό μέτωπο πάνω στο οποίο θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις της κυβέρνησης και πάνω σε αυτό τοποθετεί τη σύγκριση με την αντιπολίτευση. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδίπλωσε τη χθεσινή ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό με άξονα τη σταθερότητα. «Να εκτιμήσουμε την αξία της πολιτικής σταθερότητας, που τελικά είναι προϋπόθεση κάθε προόδου», επιχειρηματολόγησε ο πρωθυπουργός. Προηγουμένως, είχε αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ισχυρές χώρες της Ε.Ε., η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, στην κατάρτιση προϋπολογισμού, ενώ αναφορά έκανε, με αφορμή την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στο Λίβανο, στην ρευστή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και το ρόλο της χώρας μας «με την κυβέρνηση να κρατά σταθερά το τιμόνι του τόπου».

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού έκλεισε και τυπικά το ενδεχόμενο «μετασεισμών» της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, που δεν θεωρούνταν πιθανοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποκλείσει το στοιχείο της έκπληξης. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να απουσιάσει από τη Βουλή, ενώ κανένας από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που θεωρούνται της επιρροής του, δεν διαφοροποιήθηκε κατά την ψηφοφορία. Αντίθετα, ο προϋπολογισμός έλαβε τελικά 159 ψήφους, καθώς εκτός από τους 155 βουλευτές της Ν.Δ. υπερψηφίστηκε και από τέσσερις ανεξάρτητους.

Η σταθερότητα του κυβερνώντος κόμματος δεν διαταράσσεται και αυτό είναι ένα στοιχείο που ο πρωθυπουργός φρόντισε να αξιοποιήσει στην ομιλία του, βάζοντας ορίζοντα ολοκλήρωσης τετραετίας και υποθήκη για τη συνέχεια. «Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μόνο αυτή η κυβέρνηση και η Ν.Δ. μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα στο ξέφωτο, κρατώντας σταθερά το πηδάλιο στα νερά της γεωπολιτικής αστάθειας», είπε σε κάποια αποστροφή της ομιλίας του, ενώ παρέπεμψε σε εξάντληση της τετραετίας: «Εκτιμώ ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ, που είναι ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει. Αυτά είπαμε, αυτά θα κάνουμε. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στον ελληνικό λαό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και για να υπογραμμίσει την κυβερνητική σταθερότητα σε αντιδιαστολή με τις ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, ανέφερε: «Εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο. Αλλού αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Αντίθετα, σε εμάς αλλάζει η αντιπολίτευση». Φρόντισε, μάλιστα, να αντιπαραβάλει τη σημερινή πολιτική κατάσταση με τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. «Εσείς ρίξατε μια κυβέρνηση εκλεγμένη, εκμεταλλευόμενοι μια θεσμική ανορθογραφία του Συντάγματος. Η Ελλάδα από τότε προόδευσε και τα άφησε πίσω όλα αυτά».

Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, πάντως, επιβεβαιώθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης απέναντί του βάζει ως κεντρικό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο αναφέρθηκε ονομαστικά αρκετές φορές, απαντώντας στην ομιλία του, που προηγήθηκε για ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια, οι επενδύσεις, η κατανομή πλούτου και, βεβαίως, το θέμα των τραπεζών.

Αξίζει να σημειωθεί, βεβαίως, ότι ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι ακούει και συμμερίζεται τις αγωνίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.. Την επέκταση της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη σε όλους τους συνταξιούχους, δυνητικούς δικαιούχους του ΕΚΑΣ, που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης είχαν ζητήσει με ερώτηση που είχαν καταθέσει οκτώ βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος τον περασμένο Οκτώβριο. Ενώ και για το θέμα των ενστόλων υπήρχαν ζυμώσεις στο εσωτερικό της Κ.Ο. και ανησυχία ότι είναι ένα παραδοσιακό ακροατήριο του κόμματος για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα. Οι εν λόγω παρεμβάσεις λειτουργούν και ως ένα νεύμα προς τους βουλευτές ότι οι αγωνίες του εισακούγονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.