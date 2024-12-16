Στην Κίνα, υπάρχει ένα βιομηχανικό πάρκο που χτίζεται με την υποστήριξη του κινεζικού κράτους. Εκεί υπάρχει ένας εκθεσιακός χώρος με ερωτικά ρούχα, πολύ διαδεδομένος, και μικρά εργοστάσια παραγωγής εσωρούχων που συνεργάζονται με μεγάλες online πλατφόρμες.

Η βιομηχανία εσωρούχων στην ανατολική επαρχία Guanyun, που είναι γνωστή και ως Victoria's Secret Town και γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, τώρα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις κυρίως εξαιτίας των δασμών που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κανόνες «de minimis»

Σήμερα ισχύει ο κανόνας «de minimis», δηλαδή λιγότερη τελωνειακή γραφειοκρατία, με τις ΗΠΑ να απαλλάσσουν από δασμούς τα ξένα πακέτα αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο, εφόσον αποστέλλονται σε ιδιώτες.

Αυτό, σύμφωνα με το Reuters, έχει οδηγήσει στη ραγδαία άνοδο των κινεζικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Shein και η Temu, καθώς και παραγωγών που πωλούν μέσω αυτών των πλατφορμών. Αυτή η τακτική ωστόσο αξιοποιείται και για εγκληματικούς σκοπούς, όπως η διακίνηση φαιντανύλης, την οποία έχει κάνει «σημαία» ο Τραμπ.

Οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να «κλείσει το κενό» τις τελευταίες ημέρες της θητείας του και η προεκλογική δέσμευση του επερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα απειλούν τις αποδόσεις των επενδύσεων και τα μέσα διαβίωσης στην Guanyun, όπου κατοικούν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι και εξαρτώνται από την παραγωγή και το εμπόριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες εξετάζουν παρόμοιους περιορισμούς. Τα νέα μέτρα και οι υψηλότεροι δασμοί «θα έχουν σχετικά μεγάλο αντίκτυπο σε εμάς», αναφέρει στο Reuters o Lei Congrui, που έχει ένα μικρό εργοστάσιο σέξι ρούχων και συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Shein. Τα έσοδά του, κατά 70% στηρίζονται στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Nomura, η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα και ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματιστών της Ιαπωνίας, εκτιμάται πως η Κίνα θα εξάγει φέτος αγαθά αξίας 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επωφελούνται από τον κανόνα «de minimis», αντιπροσωπεύοντας το 7% των υπερπόντιων πωλήσεών της και συνεισφέροντας το 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Προβλέπει επίσης πως η κατάργηση του κανόνα «de minimis», από τις ΗΠΑ θα μειώσει την ανάπτυξη των εξαγωγών κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες και την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2 μονάδες. Μάλιστα, τα νούμερα αυτά θα επιδεινωθούν σημαντικά εάν η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία καταργήσουν επίσης το μέτρο αυτό.

«Αναμένουμε πως οι εργάτες από αυτά τα μικρά εργοστάσια μη επώνυμων προϊόντων, χαμηλής αξίας θα επηρεαστούν περισσότερο», λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nomura για την Κίνα, Ting Lu, προσθέτοντας ότι ο τομέας της ένδυσης είναι μεταξύ αυτών.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι «αυθαίρετοι» δασμοί «δεν θα λύσουν τα προβλήματα της ίδιας της Αμερικής» με τα ναρκωτικά και την οικονομία.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η Victoria's Secret Town, η οποία άρχισε να ανοίγει σταδιακά από το 2021, μπορεί να μην ανταποκριθεί στις ελπίδες των τοπικών αρχών, οι οποίες έχουν επενδύσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι υπερχρεωμένες τοπικές κυβερνήσεις, όπως αυτή της Guanyun, έχουν συχνά διαδραματίσει ρόλο στην επιτάχυνση επιτυχημένων βιομηχανιών, αν και με τον κίνδυνο οξύτερης μελλοντικής ύφεσης.

Μέσα στο Νοέμβριο, το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου αυτού ήταν άδειο. Επίσης, ενώ έχει ανακοινωθεί η λειτουργία και άλλων επιχειρήσεων, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία έναρξης αυτών.

Και άλλες βιομηχανικές ζώνες σε όλη την Κίνα αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα συστημικής υπερεπένδυσης. Οι τοπικές κυβερνήσεις «σκέφτονται μόνο μέχρι εκεί που μπορούν να δουν», αγνοώντας την εθνική οικονομία, δήλωσε ο Majid Ghorbani, αναπληρωτής καθηγητής στο China Europe International Business School στη Σαγκάη.

Βιομηχανικό μοντέλο

Ο Lei ξεκίνησε την επιχείρησή του ως μαθητής λυκείου το 2006, με τους συγγενείς του να τον βοηθούν στην παραγωγή, που γινόταν σε ένα άθλιο εργοστάσιο.

Το 2014, άρχισε να πουλάει στο εξωτερικό για να ξεφύγει από τον πόλεμο τιμών στην κινεζική αγορά. Ένα χρόνο αργότερα, η Ουάσινγκτον τετραπλασίασε το όριο «de minimis» από τα 200 δολάρια που ήταν αρχικά. Οι εξαγωγές του διπλασιάζονταν κάθε χρόνο από τότε. Τα συνολικά του έσοδα πέρυσι ήταν πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια, είπε.

Ο Lei αναφέρει πως πολλοί φίλοι, συγγενείς και γείτονές του άνοιξαν παρόμοιες επιχειρήσεις. Περίπου 1.400 επιχειρήσεις, που απασχολούν 100.000 άτομα, παράγουν σήμερα ερωτικά ρούχα στην Guanyun.

Οι αριθμοί που ανέφερε είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που αναφέρουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Αν μπείτε σε οποιαδήποτε γειτονιά εδώ γύρω και φωνάξετε "υπάρχει κανείς που να φτιάχνει σέξι εσώρουχα;" δύο κεφάλια θα βγουν σχεδόν από κάθε κτίριο», δήλωσε ο Lei.

Οι τοπικές αρχές ήταν αρχικά επιφυλακτικές λόγω των κατευθυντήριων γραμμών του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά των «χυδαίων» προϊόντων και περιεχομένου, αλλά τελικά αγκάλιασαν τη βιομηχανία και την τροφοδότησαν με κρατικούς πόρους, όπως αυτό το βιομηχανικό πάρκο.

Τώρα, ο Lei λέει ότι οι δασμοί και οι περιορισμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα τον αναγκάσουν να δεχτεί χαμηλότερους όγκους πωλήσεων και οι Αμερικανοί καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα.

Ο ίδιος, εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε αμερικανικές αποθήκες και να στραφεί σε ένα μοντέλο μεταφοράς χύδην φορτίου αντί για απευθείας αεροπορικές αποστολές προς τους πελάτες, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει το κόστος.

Αναζητά επίσης νέους πελάτες στη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την κεντρική Ασία και πελάτες που μπορούν επίσης να βρεθούν σε πλατφόρμες όπως η Temu.

Πηγή: skai.gr

