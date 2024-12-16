Νέο ιστορικό κατέγραψε το Bitcoin το οποίο άγγιξε τα 106.509 δολάρια συνεχίζοντας το ράλι του.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ξεπέρασε για λίγο τα 106.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει σε περίπου 105.000 τη Δευτέρα, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος εξαγγέλλει πως θα μετατρέψει τη χώρα σε «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

Την Πέμπτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι σκέφτεται να δημιουργήσει ένα εθνικό απόθεμα ψηφιακού νομίσματος, παρόμοιο με το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου της χώρας.

Το Ether σημείωσε επίσης άνοδο 4%, σκαρφαλώνοντας λίγο κάτω από το βασικό επίπεδο των 4.000 δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

