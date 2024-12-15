Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, λέγοντας ότι με νομοθετική παρέμβαση μηδενίζονται όλες οι βασικές χρεώσεις στους λογαριασμούς πληρωμών και μπαίνει πλαφόν 0,5 ευρώ στα εμβάσματα έως και 5.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τις τράπεζες:

• Μηδενίζονται όλες οι χρεώσεις στις βασικές τραπεζικές κινήσεις (οι πληρωμές προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών)

• Τίθεται πλαφόν έως 0,5 ευρώ για τη μεταφορά χρημάτων μέχρι 5.000 ευρώ ανά έμβασμα.

• Διπλασιάζεται από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα τα οποία διαχειρίζονται τράπεζες και servicers. Στόχος να απελευθερωθούν περίπου 25.000 κατοικίες και να βγουν ξανά στην αγορά, περιορίζοντας το ύψος των ενοικίων.

• Παύουν οι παλαιότεροι περιορισμοί στην λειτουργία των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων, προκειμένου να υπάρξουν πιο πολλά δάνεια.

• Μεταφέρονται 100 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να διατεθούν είτε για την ανακαίνιση υφισταμένων, είτε για το χτίσιμο νέων σχολικών κτιρίων βάσει του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

• Δίνονται επιπλέον 100 εκατομμύρια από τις τράπεζες για τη συγκρότηση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

• Διευρύνεται το όριο καθημερινών συναλλαγών στο Σύστημα IRIS στα 1.000 ευρώ, και μηδενίζεται η χρέωση για τη φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως τα 100 ευρώ.

• Δίνεται δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν όλα τα διαθέσιμα επιτόκια καταθέσεων και πιστώσεων, όπως και κάθε προμήθεια στην ιστοσελίδα της ΤτΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ στο πακέτο μέτρων για τις τράπεζες περιλαμβάνεται και ο μηδενισμός των χρεώσεων για αναλήψεις από ATM σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο ΥΠΕΘΟ Κωστής χατζηδακης. Τα μέτρα θα τεθούν σε πρακτική εφαρμογή από τον Ιανουάριο.

Επιπλέον για χαμηλοσυνταξιούχους και ένστολους:

• Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, χωρίς εξαιρέσεις, θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους χωρίς κόστος από το νέο έτος (Συνολικά, 310.000 συνταξιούχοι με χαμηλές αποδοχές θα έχουν, πια, δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακά τους).

• Αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 150.000 ένστολοι, άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομιλία Μητσοτάκη

«Σκεπτόμενος ότι εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2025, κάτι που δυσκολεύονται να κάνουν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Η Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια δημοκρατικής ομαλότητας. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έγινε αφορμή για να αξιολογήσουμε και τη θεσμική μας ωρίμανση και να εκτιμήσουμε την αξία της πολιτικής σταθερότητας που τελικά είναι προϋπόθεση κάθε προόδου», ανέφερε στις πρώτες του κουβέντες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως αύριο θα βρεθεί στο Λίβανο και πως αυτό επιβεβαιώνει το ρόλο της πατρίδας μας στην ευρύτερη περιοχή με την κυβέρνηση να κρατά σταθερά το τιμόνι του τόπου. «Όταν πολλές ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες τίθενται σε καθεστώς επιτήρησης, η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται και ο προϋπολογισμός της εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τόνισε.

Είπε ότι σε πολλές χώρες οι φόροι αυξάνονται ενώ στην πατρίδα μας εξακολουθούν να μειώνονται, η ανεργία είναι μονοψήφια, το εισόδημα ενισχύεται. «Εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο. Αλλού αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Αντίθετα σε εμάς αλλάζει η αντιπολίτευση», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η εικόνα των αριθμών. Μίλησε επ αυτού για την αύξηση του ΑΕΠ, για τη μείωση του δημοσίου χρέους, για τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας, στους ρυθμούς ανάπτυξης με γρηγορότερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Βρισκόμαστε σε μια τροχιά διαρκούς αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν είναι αδιάφορο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν είναι αδιάφορο ότι το Economist κατέταξε την πατρίδα μας στην πρώτη τριάδα των παγκόσμιων οικονομιών μεταξύ 37 χωρών. Πρόκειται περί ενός περιοδικού που έχει διεθνές κύρος. Επιλέχθηκε η πατρίδα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία από τις ευρωπαίκές χώρες που θα φιλοξενήσει τα πρώτα ΑΙ factories», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι άλλοι μισθοί και επανέλαβε ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

«Εκτιμώ ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα είναι πάνω από τα 1500 ευρώ που είναι ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει. Αυτά είπαμε, αυτά θα κάνουμε. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στον ελληνικό λαό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι πολλοί νέοι άνθρωποι που έφυγαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, εξέφρασαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν «γιατί εμπιστεύονται το μέλλον της χώρας, όχι την κυβέρνηση».

Παράλληλα μίλησε για τις αυξήσεις στο δημόσιο και στις συντάξεις και σημείωσε ότι αυξήθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

«Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την πρόοδο. Ναι, αν σκεφτούμε ότι είναι τα θεμέλια μιας σταθερά ανοδικής πορείας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι αν αυτά τα αριθμητικά δεδομένα δεν μεταφράζονται σε πιο άνετη καθημερινότητα. Θα γίνει αυτό. Γίνεται ήδη σε ένα βαθμό. Έχω ακούσει πολλές φορές την ωραία φράση ότι ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι υστερούν. Σίγουρο είναι ότι όταν χρεοκοπούν οι αριθμοί , σίγουρα χρεοκοπούν οι άνθρωποι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι ξέρετε για αυτό», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την τότε κυβέρνηση και οδηγήσε τη χώρα στο καταστροφικό 2015. «Εσείς ρίξατε μια κυβέρνηση εκλεγμένη εκμεταλλευόμενη μια θεσμική ανορθογραφία του Συντάγματος. Η Ελλάδα από τότε προόδευσε και τα άφησε πίσω όλα αυτά», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι χωρίς ακμαία οικονομία, δεν υπάρχουν οι πόροι για ευημερούσα κοινωνία.

Σημείωσε ότι μερίδιο αποκτούν σταδιακά όλοι και μίλησε για τις ανατιμήσεις της τελευταίας τριετίας. Είπε ότι έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς όπως στο ρεύμα με την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων «που το κάναμε όπως και με τα διύλιστήρια».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είμαστε σε ένα σημείο που ο μέσος πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, πλησιάζει το μηδέν. «Όταν θα σταματήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν θα σταματήσουν οι μισθοί να αυξάνονται και οι φόροι να μειώνονται», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός στη Βουλή σημείωσε πως ο πολίτης ξέρει ότι τα βγάζει ακόμα δύσκολα αλλά σίγουρα η θέση του είναι καλύτερη από το χθες των φόρων και των περικοπών.

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Αναφέρομαι στον κ. Ανδρουλάκη που παρουσίασε μία εικόνα περίπου καταστροφής. Έχουμε μια χώρα που έχει ταυτόχρονα άνοδο κατανάλωσης, άνοδο των επενδύσεων, άνοδο των καταθέσεων των νοικοκυριών, της απασχόλησης , της εξόφλησης του δημοσίου χρέους. Πρόοδο σημαίνουν όλα αυτά, δεν μπορούν να ταυτίζονται με την εικόνα μιας «μαύρης» χώρας», επισήμανε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τη μάχη με τη φοροδιαφυγή τόνισε πως η Ελλάδα μετατρέπει τα κρυφά κέρδη μερικών σε όφελος των πολλών.

«Το κόμμα των μουσαμάδων για το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να μιλάει. Κύριε Ανδρουλάκη είναι εντυπωσιακό έργο. Υπάρχουν δυσκολίες αλλά ξαφνικά να βρείτε αφορμή να λαϊκίσετε για έργο για το οποίο πριν 5 μέρες πανηγυρίζατε. Αφήστε τα αυτά. Αυτά ταιριάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον κ. Φάμελλο μήπως χειρουργεί στα απογευματινά χειρουργεία ο κ. Πολάκης και δεν είναι παρών στην αίθουσα, είπε ότι άνοιξε ο δρόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μίλησε για δεκάδες άλλες αθόρυβες αλλαγές.

«Είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων», υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από σχετικά παραδείγματα.

«Δεν είμαστε ο λαός της αποτυχίας. Δεν ταιριάζει στον Έλληνα η εικόνα που παρουσιάσατε», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως μένει πιστός στη συνέπεια ο προϋπολογισμός του 2025. «Η Ελλάδα σήμερα χαράσσει τον δικό της οδικό χάρτη με όρους σταθερότητας και ανάπτυξης σε διεθνή περίγυρο αστάθειας», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το σχέδιο δράσης για το 2025 θα αποτελέσει το προοίμιο για τα επόμενα έτη. Είπε ότι ο προϋπολογισμός ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα με μειώσεις φόρων ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα της στέγης και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει απαντήσει όπως πχ με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το δεύτερο στοιχείο του προϋπολογισμού αφορά τον συνδυασμό του κοινωνικού του χαρακτήρα με τη συνολικά αναπτυξιακή του διάσταση.

Επ' αυτού είπε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυξάνεται κι άλλο και έδειξε έναν σχετικό πίνακα που δείχνει αυτά τα στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν.

«Ως αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας η κυβέρνηση αναθεώρησε δύο φορές τον προϋπολογισμό στηρίζοντας έργα στις περιφέρεις και δήμους. Πότε είχε να δει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσα χρηματοδοτικά εργαλεία;», ρώτησε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για την αύξηση των δαπανών στην υγεία σε σχέση με το 2019 και σημείωσε ότι «είναι παράδοξο να ισχυρίζεται κάποιος ότι το ΕΣΥ καταρρέει, ενώ δεν κατέρρεε επί των δικών σας ημερών με λιγότερα χρήματα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση των δαπανών για την άμυνα και πως είναι θετικό που τις ψηφίζει η αντιπολιτευση.

«Υπάρχει ευρύτερη προσπάθεια μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε όλες τις πτέρυγες της Βουλής αυτή την προσπάθεια να τη στηρίξουν.

Ερχόμενος στο ζήτημα των τραπεζών ανέφερε ότι αφορά εκατομμύρια συναλλασσόμενους. «Λυπάμαι γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια τροπολογία η οποία ξεχείλιζε από δημαγωγία, από ερασιτεχνισμό και από παλινδρομήσεις. Το μόνο που δεν είπατε ήταν να γίνουν αυτά με ένα νόμο και ένα άρθρο. Η μείωση των επιτοκίων , το γνωρίζετε, απαγορεύεται ως ευθεία παρέμβαση στην ΕΚΤ. Αυτό που λέγατε γίνεται ήδη και δεν περίμενε η Τράπεζα της Ελλάδος καμία απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό συμβαίνει ήδη στην πράξη. Φανταζόμουν ότι θα έπρεπε να γνωρίζετε», ανέφερε ενώ είπε ακόμα και αν έμπαινε φόρος 5% στα κέρδη των τραπεζών, το όφελος θα ήταν μικρό και θα απέδιδε ένα ποσό που δεν θα μπορούσε να διατεθεί στην κοινωνία καθώς από το 2025 οι ευρωπαϊκοί κανόνες έχουν αλλάξει και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έκτακτα έσοδα για τη στήριξη δαπανών που μπορεί να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. «Αυτή η ιδέα δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ας πούμε ότι παίρναμε 250 εκατ. από τις τράπεζες, θα λύναμε το ουσιαστικό πρόβλημα; Αυτά τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα διασπείρουν ψεύτικες εντυπώσεις. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε, εσείς δεν ξέρετε τι λέτε», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις προμήθειες, ότι έχουν ακίνητα που δεν έχουν ρίξει στην αγορά και είπε ότι η κυβέρνηση επεξεργάστηκε μέτρα παρεμβάσεων.

«Είναι μέτρα απολύτως ρεαλιστικά. Εμείς δεν έχουμε λόγο να κατασκευάζουμε τεχνητούς εχθρούς. Υπάρχει μια ερώτηση εύλογη, γιατί παρεμβαίνουμε τώρα; Έχουμε παρέμβει και νωρίτερα αλλά κρίναμε ότι οι πρωτοβουλίες που πήραν οι τράπεζες δεν ήταν ικανοποιητικές», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως όλες οι χρεώσεις για τραπεζικές κινήσεις μηδενίζονται, ότι τίθεται πλαφόν έως 0,5 ευρώ για τη μεταφορά έως 5000 με έμβασμα, διπλασιάζεται από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα τα οποία διαχειρίζονται οι τράπεζες και οι servicers, παύουν οι παλαιότεροι περιορισμοί στη λειτουργία των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων, μεταφέρονται 100 εκατ. ευρώ από το χρηματοδοτικό σύστημα για να διατεθούν είτε για την ανακαίνιση υφιστάμενων, είτε για το χτίσιμο νέων σχολείων βάσει του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Δείτε το και ως μία εθελοντική συνεισφορά σε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κ. Ανδρουλάκη. Το ζήτημα είναι να πιάνουν τόπο τα λεφτά τα οποία θέλατε να πάρετε. 100 εκατ. θα δοθούν για τη συγκρότηση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Διευρύνεται το όριο συναλλαγών στο IRIS στα 1000 ευρώ», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το οικονομικό επιτελείο αύριο θα αναλύσει τις ρυθμίσεις ενώ επιπλέον ανακοίνωσε την άρση όπως είπε διαχρονικών αδικιών.

Η πρώτη αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα παίρνουν δωρεάν φάρμακα. Η δεύτερη είπε ότι αφορά τους ενστόλους καθώς αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα των υπηρεσιών τους.

«Η πολιτική μας απόφαση είναι δεδομένη και θα γίνει πράξη», τόνισε και κλείνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε πως προϋπολογισμός πρώτα και πάνω από όλα σημαίνει ρεαλισμός.

«Να υπερβαίνουμε εμπόδια και από την άλλη να αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα και να κοιτά πάντα μπροστά. Είναι το πρώτο μέρος ενός κεφαλαίου. Εμείς έχουμε περιγράψει συγκεκριμένο πλαίσιο δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2027 και αυτές τις δεσμεύσεις θα τις τηρήσουμε. Αντιλαμβάνομαι την αμηχανία των άλλων κομμάτων. Δεν άκουσα καμία ολοκληρωμένη και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. Αφού η ΝΔ είναι το κόμμα των λίγων, γιατί την ψηφίζουν οι πολλοί ενώ εσείς που είστε το κόμμα των πολλών σας ψηφίζουν οι λίγοι; Διέκρινα ατεκμηρίωτες διαμαρτυρίες δίπλα σε έωλες υποσχέσεις. Παρά τα προβλήματα, μόνο αυτή η κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα στο ξέφωτο κρατώντας σταθερό το πηδάλιο της πατρίδας στα ταραγμένα νερά της γεωπολιτικής αστάθειας. Έχουμε βάλει γερά θεμέλια με μία πρόοδο που είναι ήδη ορατή και είναι στο χέρι μας να την επιταχύνουμε ώστε να φέρουμε πιο γρήγορα το αύριο που θέλουμε», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

