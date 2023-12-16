Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου σε εβδομαδιαία βάση οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύθηκαν σημαντικά.

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 56,81 μονάδων (+0,15%), στις 37.305,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 52,36 μονάδων (+0,35%), στις 14.813,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,36 μονάδων (–0,01%) στις 4.719,19 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

