Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Σε εβδομαδιαία βάση οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύθηκαν σημαντικά

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου σε εβδομαδιαία βάση οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύθηκαν σημαντικά.

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 56,81 μονάδων (+0,15%), στις 37.305,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 52,36 μονάδων (+0,35%), στις 14.813,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,36 μονάδων (–0,01%) στις 4.719,19 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

