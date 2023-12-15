Απώλειες 0,35% για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο- 178 εκτ. ευρώ ο τζίρος

Με απώλειες της τάξης του 0,35%, στις 1.290,79 μονάδες, έκλεισε η σημερινή, τελευταία της εβδομάδας, συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε δύο rebalancing: Ένα, λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, με αύξηση της στάθμισης των ΕΛΠΕ στο 30,05%, από 19,053% στον FTSE All World. Και ένα δεύτερο, εξαιτίας της αναδιάρθρωσης των δεικτών Stoxx, με ένταξη των Optima Bank και Epsilon Net σε δείκτες του Οίκου.

Ο τζίρος, με τη λήξη της συνεδρίασης, διαμορφώθηκε σε 178 εκατ. ευρώ., από τα οποία τα 7 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΛΚ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΤΕ, ΕΠΣΙΛ, ΔΕΗ, TITC, ΑΒΑΞ, ΛΑΒΙ, ΕΕΕ), ενώ ΕΤΕ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 37% της συνολικής μικτής αξίας των συναλλαγών. Παράλληλα, από τον συνολικό τζίρο, τα 167,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.

Με τη σημερινή συνεδρίαση, ο γενικός δείκτης καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 1,23%.

Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών σημείωσε κέρδη 2,72%. Ενώ, από την αρχή του έτους, στον γενικό δείκτη καταγράφονται κέρδη ύψους 38,83%, και στον δείκτη των τραπεζών σημειώνονται κέρδη ύψους 65,21%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.