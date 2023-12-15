OΠΕΚΑ: Αυτά τα επιδόματα πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρει:

Για το επίδομα παιδιού καταβάλλεται 1,5 δόση επιπλέον, ενδεικτικά μία οικογένεια με δύο παιδιά που παίρνει επίδομα παιδιού 140 ευρώ, θα λάβει 350 ευρώ. Η αύξηση θα είναι 150%.

Για τα άτομα με αναπηρία, το επίδομα θα ανέλθει στα 200 ευρώ.

Όσοι λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα λάβουν μισό της μηνιαίας καταβολής, ενώ υπενθυμίζεται και η αύξηση του 8% που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα θα γίνουν και οι τακτικές καταβολές των μηνιαίων επιδομάτων και το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Συνεπείς στην εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκτακτη στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας, ενημερώνουμε για την καταβολή των έκτακτων επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, που θα βοηθήσουν να καλυφθεί ένα μέρος των αυξημένων οικονομικών αναγκών των συμπολιτών μας. Στο επίκεντρο της φετινής έκτακτης στήριξης βρίσκεται η ελληνική οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Με πλήρη επίγνωση του χρέους μας προς τον πολίτη που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα συνεχίσει».

Πηγή: skai.gr

