Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα σχόλια αξιωματούχων της Fed προκειμένου να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 40,33 μονάδων (–0,12%), στις 34.112,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 10,56 μονάδων (+0,08%), στις 13.650,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,40 μονάδων (+0,10%) στις 4.382,78 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

