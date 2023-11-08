«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Καταβλήθηκαν τα ποσά των επιδοτήσεων σε 676 ωφελούμενους

Καταβλήθηκαν τα ποσά των επιδοτήσεων ύψους 1.283.920,84 ευρώ, σε 676 ωφελούμενους στο Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του αποτελεί η γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποδεσμεύτηκαν και επαναδιατέθηκαν σε πολίτες, κεφάλαια ύψους 550.000 ευρώ που αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν στο χρονικό πλαίσιο, που προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και του ελέγχου των αιτήσεων θα συνεχιστεί ταχύτατα, προκειμένου να απελευθερωθούν επιπλέον πόροι από ανενεργές αιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να εκδοθούν και αποφάσεις υπαγωγής, καθώς επίσης και αποφάσεις καταβολής της δημόσιας δαπάνης προς τους ωφελούμενους.

Η αρμόδια υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, σε δήλωσή της αναφέρει: «Αντιμετωπίζουμε ένα ευχάριστο πρόβλημα. Τα διαθέσιμα κονδύλια του "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2" που ανέρχονται σε 65 εκ. ευρώ, έχουν δεσμευτεί στο σύνολό τους και αυτό δείχνει την σωστή πολιτική που ακολουθεί και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών που έχουν υποβάλλει αίτηση και έχουν δεσμεύσει ποσά επιδότησης για να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα. Αποδεσμεύουμε καθημερινά, κεφάλαια που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και τα δεσμεύουμε εκ νέου για όσους έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον. Μ' αυτό τον τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα, το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2" θα συνεχίσει να υποστηρίζει με επιδοτήσεις τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας μέχρι να το διαδεχτεί η νέα φάση του προγράμματος. Αποτελεί δέσμευσή μας ότι η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης θα συνεχίσει να επιδοτείται τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

