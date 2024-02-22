Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,07% και 111,78 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών κινήθηκε σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας, ενδοσυνεδριακά, υψηλά 13 ετών.

Η αγορά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών και το θετικό άνοιγμα της Wall Street

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.419,25 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.431,08 μονάδες (+0,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 111,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.985.179 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,19%), των ΕΛΠΕ (+2,38%), της Τιτάν (+1,36%), της Aegean (+1,13%) και του ΟΛΠ (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,66%), της Quest Συμμετοχών (-2,25%), της Jumbo (-1,29%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.910.388 και 3.998.714 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,12 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 9,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 55 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +5,77% και Mermeren +5,07%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,85% και Frigoglass -9,52%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,0500 +1,36%

ALPHA BANK: 1,7270 +0,88%

AEGEAN AIRLINES: 12,5400 +1,13%

VIOHALCO: 5,9900 +0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,5600 -0,82%

ΔΕΗ: 11,9500 +0,42%

COCA COLA HBC:28,8100 -0,66%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,1900 +2,38%

ELVALHALCOR: 2,2000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2440 +0,19%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,17%

EUROBANK: 1,9000 +0,42%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2200 -2,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 27,4000 -0,72%

JUMBO: 27,5400 -1,29%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0000 +0,76%

ΟΛΠ:25,0000 +1,01%

ΟΠΑΠ: 16,1200 -0,25%

ΟΤΕ: 13,5300 -2,66%

AUTOHELLAS:13,4800 -0,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9700 +0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 97000 +3,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,1100 -0,98%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.