Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,07% και 111,78 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών κινήθηκε σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας, ενδοσυνεδριακά, υψηλά 13 ετών.
Η αγορά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών και το θετικό άνοιγμα της Wall Street
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.419,25 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.431,08 μονάδες (+0,76%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 111,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.985.179 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,25%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,19%), των ΕΛΠΕ (+2,38%), της Τιτάν (+1,36%), της Aegean (+1,13%) και του ΟΛΠ (+1,01%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,66%), της Quest Συμμετοχών (-2,25%), της Jumbo (-1,29%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,98%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.910.388 και 3.998.714 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,12 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 9,64 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 55 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα +5,77% και Mermeren +5,07%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,85% και Frigoglass -9,52%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,0500 +1,36%
ALPHA BANK: 1,7270 +0,88%
AEGEAN AIRLINES: 12,5400 +1,13%
VIOHALCO: 5,9900 +0,34%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,5600 -0,82%
ΔΕΗ: 11,9500 +0,42%
COCA COLA HBC:28,8100 -0,66%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7000 αμετάβλητη
ΕΛΠΕ: 8,1900 +2,38%
ELVALHALCOR: 2,2000 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2440 +0,19%
ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,17%
EUROBANK: 1,9000 +0,42%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2200 -2,25%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 αμετάβλητη
MOTOR OIL: 27,4000 -0,72%
JUMBO: 27,5400 -1,29%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0000 +0,76%
ΟΛΠ:25,0000 +1,01%
ΟΠΑΠ: 16,1200 -0,25%
ΟΤΕ: 13,5300 -2,66%
AUTOHELLAS:13,4800 -0,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9700 +0,05%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 97000 +3,19%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,1100 -0,98%
