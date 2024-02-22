Παπαθανάσης: Εντείνουμε τις μεταρρυθμίσεις παρά τη σταθερά θετική αξιολόγηση για το Ταμείο Ανάκαμψης

Εντείνουμε τις μεταρρυθμίσεις παρά τη σταθερά θετική αξιολόγηση της Ελλάδας από την Ε.Ε. για την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή τη σχετική έκθεση της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση, και μάλιστα στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, καθώς αναγνωρίζεται η σταθερά θετική επίδοση της χώρας μας στην υλοποίηση αυτού του πολύτιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Κι αυτό διότι η έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά δεδομένα από όλα τα κράτη - μέλη, κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες που προχωρούν με συνέπεια τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού της Σχεδίου. Η χώρα μας ενθαρρύνεται μάλιστα, να διατηρήσει αυτή τη δυναμική, δεδομένης της αύξησης των πόρων που πλέον, έχει εξασφαλίσει μετά την σχετική αναθεώρηση. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα 8 κράτη- μέλη που έχουν υποβάλει και εκταμιεύσει 3ο αίτημα πληρωμής, την ώρα που ήδη έχουν εισρεύσει στη χώρα μας 14,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή το 40% των χρημάτων που της αναλογούν συνολικά.

Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε διανύσει τη μισή διαδρομή του «Ελλάδα 2.0», και παρά τις αιτιάσεις που ανέξοδα εκτοξεύονται εναντίον της ακολουθούμενης πολιτικής, με την ίδια σοβαρότητα, υπευθυνότητα, πειθαρχία, συστηματικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχίζουμε και εντείνουμε την απαρέγκλιτη υλοποίηση όλων των δεσμεύσεών μας προς τους εταίρους μας, πρωτίστως όμως προς τους Έλληνες πολίτες. Με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, καθιστούν πιο ανθεκτική την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνουν τις υποδομές, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, μετατρέπουν τελικά την συλλογική ευημερία σε ατομική προκοπή, με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές για όλους τους συμπολίτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.