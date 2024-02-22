Στη Γάνδη για Eurogroup και Ecofin ο Χατζηδάκης

Στη Γάνδη του Βελγίου μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των άτυπων Eurogroup και ECOFIN.

Ειδικότερα, την αύριο θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη και το μέλλον των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Αργότερα την ίδια ημέρα, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του ECOFIN, κατά την οποία η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνιο, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων. Θα συζητηθεί επίσης το θέμα της ενθάρρυνσης της συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνδυασμό και με την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης σε θέματα οικονομίας.

Η συνεδρίαση του ECOFIN θα συνεχιστεί το Σάββατο, με ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, στον οποίον έχει ανατεθεί η προετοιμασία σχετικής Έκθεσης.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.