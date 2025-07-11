Το ΑΕΠ της Βρετανίας συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Μάιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η οικονομία της Βρετανίας αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς το πρώτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας την ανάπτυξη άλλων χωρών της ομάδας των G7. Τον Μάιο, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το σύνολο του έτους στο 1%, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στις αρχές του 2025 ήταν πιθανό να συνδεόταν με τη λήξη της φορολογικής απαλλαγής για ορισμένες αγορές κατοικιών τον Απρίλιο, η οποία ενίσχυσε τον τομέα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ταυτόχρονα με τη βιασύνη των κατασκευαστών να προλάβουν τους υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς των ΗΠΑ.

Η BoE εκτιμά ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά περίπου 0,25% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

