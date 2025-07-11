Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε την Παρασκευή το bitcoin, χάρη στη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές και τις φιλικές προς την κρυπτογράφηση πολιτικές της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έχει σημειώσει κέρδη πάνω από 24% φέτος. Το bitcoin διαπραγματεύεται στα 116.951 δολάρια.

«Το νέο ιστορικό υψηλό του Bitcoin οδηγείται από τη συσσώρευση κεφαλαίων από θεσμικούς φορείς», δήλωσε ο Joshua Chu, συμπρόεδρος της Ένωσης Web3 του Χονγκ Κονγκ.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων. Έχει επίσης διορίσει αρκετά άτομα φιλικά προς την κρυπτογράφηση, όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πολ Άτκινς και ο «τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι επιχειρήσεις του Τραμπ ασχολούνται επίσης με τα κρυπτονομίσματα. Ο όμιλος Trump Media & Technology Group επιθυμεί να κυκλοφορήσει ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που θα επενδύει σε πολλαπλά κρυπτογραφικά tokens, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin.

Πηγή: skai.gr

