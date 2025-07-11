Οριστικό: Πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα οχήματα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Οριστικό: Τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη χιλιάδες κάτοχοι οχημάτων που είτε είναι ανασφάλιστα, είτε δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ θα λάβουν «ραβασάκια» και θα κληθούν να πληρώσουν βαριά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις διπλασιάζονται ενώ αφαιρείται και η άδεια κυκλοφορίας! Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων είναι έτοιμος και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πιάσει ήδη «δουλειά». Αυτή την περίοδο διαμορφώνονται οι λίστες με τους παραβάτες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περάσει στα χέρια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά από αρκετά χρόνια «αγκυλώσεων» που δεν επέτρεπαν την εκκίνηση των σαρωτικών διασταυρώσεων από την Εφορία, το όλο σύστημα έχει τεθεί σε κίνηση.

Ποια πρόστιμα επιβάλλονται ανά περίπτωση

Μέσω ειδικής πλατφόρμας διενεργούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις σε όλα τα οχήματα και οι έλεγχοι αυτοί θα επαναλαμβάνονται κάθε έξι μήνες, στοιχείο που κατέστη σαφές σε συνάντηση που είχαν για το θέμα ο αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Έτσι, στα τέλη του καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου, οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων, όπως και εκείνων που δεν έχουν περάσει από το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) θα λάβουν ειδοποιητήριο με πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ.

Εάν αγνοήσουν την υποχρέωσή τους και δεν συμμορφωθούν, κινδυνεύουν με διπλό πρόστιμο από αυτό που θα κληθούν να πληρώσουν ή ακόμα και να χάσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα θα είναι «βαριά» για τους παραβάτες, καθώς ανάλογα με την παρανομία θα ξεκινούν από 250 ευρώ και μπορεί να φτάσουν, σε περίπτωση υποτροπής, ακόμα και τα 30.000 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θα διενεργούνται μια φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο και οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα:

Από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ισόποσα των τελών κυκλοφορίας (συν τα ετήσια τέλη) στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων, αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους.

400 ευρώ αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Πότε αφαιρείται άδεια κυκλοφορίας

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, ο νόμος ορίζει ότι όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος.

Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος), η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται.

Στα «τρελά» πάντως που έχουν βγάλει οι μέχρι τώρα διασταυρώσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις οχημάτων που είτε έχουν περάσει ΚΤΕΟ, αλλά… δεν είναι ασφαλισμένα ή έχουν ασφαλιστήρια και … δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ.



