Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 35% στις εισαγωγές από τον Καναδά τον επόμενο μήνα και ότι σχεδιάζουν να επιβάλουν γενικούς δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους από τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους, σημειώνει το Reuters.

Σε επιστολή που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο νέος δασμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου και θα αυξηθεί εάν ο Καναδάς προβεί σε αντίποινα.

Αύξηση 10% στους δασμούς

Σε ανάρτησή του στο X αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους Kαναδούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο δασμός του 35% είναι αυξημένος κατά 10% από το σημερινό ποσοστό 25% που είχε θέσει αρχικά ο Τραμπ για τον Καναδά και αποτελεί πλήγμα για τον Κάρνεϊ, ο οποίος επεδίωκε μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Μια εξαίρεση για τα αγαθά που καλύπτονται από τη συμφωνία ΗΠΑ - Μεξικού - Καναδά (USMCA) για το εμπόριο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ, ενώ οι δασμοί 10% για την ενέργεια και τα λιπάσματα επίσης δεν πρόκειται να αλλάξουν, αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για τα ζητήματα αυτά, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε στην επιστολή του για αυτό που ανέφερε ως ροή φαιντανύλης από τον Καναδά, καθώς και για τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς της χώρας που πλήττουν τους γαλακτοπαραγωγούς των ΗΠΑ. Επεσήμανε ότι, το εμπορικό έλλειμμα αποτελεί απειλή για την αμερικανική οικονομία και την εθνική ασφάλεια.

«Εάν ο Καναδάς συνεργαστεί μαζί μου για να σταματήσει η ροή της φεντανύλης, θα εξετάσουμε, ίσως, μια προσαρμογή», έγραψε ο Τραμπ.

Οι Καναδοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μια ελάχιστη ποσότητα φαιντανύλης προέρχεται από τον Καναδά και έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων.

«Ο Καναδάς έχει σημειώσει πρόοδο στη μάχη κατά της μάστιγας της φαιντανύλης στη Βόρεια Αμερική. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τις κοινότητες και στις δύο χώρες», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στο Χ αργά την Τρίτη.

Δασμοί 15% ή 20%

Ο Τραμπ έχει διευρύνει τον εμπορικό του πόλεμο τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας νέους δασμούς σε μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μαζί με τον γενικό δασμό 50% στον χαλκό.

Σε συνέντευξή του στο NBC News που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικοί εταίροι που δεν έχουν λάβει ακόμη επιστολές θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα γενικούς δασμούς.

«Δε χρειάζεται να λάβουν όλοι επιστολή. Το ξέρετε αυτό. Εμείς απλώς καθορίζουμε τους δασμούς μας», τόνισε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

«Θα πούμε απλώς ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες θα πληρώσουν, είτε 15% είτε 20%. Θα το κανονίσουμε αυτό τώρα», ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.