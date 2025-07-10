Βρετανία: Θα υπογράψει συμφωνία για την προμήθεια πυραύλων στην Ουκρανία

Η αντιπρόεδρoς της κυβέρνησης της Βρετανίας, Άντζελα Ρέινερ, θα υπογράψει αργότερα σήμερα μια συμφωνία για την προμήθεια στην Ουκρανία περισσότερων από 5.000 πυραύλων για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Thales - συμφωνία που είχε ανακοινωθεί από το Λονδίνο πριν από λίγους μήνες.

Η Ρέινερ αναμένεται να υπογράψει τη συμφωνία στη Ρώμη, όπου διεξάγεται η Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στις 2 Μαρτίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι θα παράσχει έως και 283 εκατομμύρια λίρες σε βοήθεια στην Ουκρανία μέσα στο 2026.

Πηγή: skai.gr

