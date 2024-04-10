Νέο μεγάλο "χτύπημα" της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποκάλυψε ένα καταφύγιο της παρανομίας στην καρδιά της Αθήνας. Ένα διαμέρισμα, όχι μόνο στέγαζε παράνομους μεταπωλητές πειρατικών συνδρομητικών καναλιών, αλλά αποτελούσε και κεντρικό κόμβο ενός εκτεταμένου δικτύου παρανομίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας σημαντικά ποσά χρημάτων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή παράνομων περιεχομένων σε εκατοντάδες καταναλωτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βρεθεί πλήθος παράνομου πελατολογίου, που τώρα θα διερευνηθεί από τις διωκτικές αρχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνελήφθη 56χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών κατ’ εξακολούθηση. Σημειώνεται πως προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία άγνωστος, με χρήση εξειδικευμένων μέσων και εφαρμογών, προέβαινε σε αποκωδικοποίηση και παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, έναντι χρηματικής αμοιβής με τη μορφή συνδρομής, ενώ παράλληλα διαφήμιζε τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του, διαπιστώθηκε η χρήση μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού, κατάλληλα τροποποιημένου για την αναμετάδοση περιεχομένου δύο συνδρομητικών εταιριών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή και άδεια. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, συσκευή Android Box και -3- USB stick.

Σημειώνεται πως τα κέρδη από την πώληση πειρατικών συνδρομητικών καναλιών είναι τεράστια και κινούν μία γιγαντιαία παραοικονομία. Η αποκάλυψη αυτού του κρυφού δικτύου επιδεικνύει τη συνεχή επαγρύπνηση και τον αγώνα κατά της πειρατείας.

Πηγή: skai.gr

