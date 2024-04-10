Στο πακέτο μέτρων ύψους 870 εκατ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2025, αναφέρθηκε από το Οικονομικών Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για μέτρα τα οποία έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές, η αύξηση των συντάξεων, καθώς και η αναστολή ΦΠΑ στις οικοδομές.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης το 2025 θα εφαρμοστεί νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% με το κόστος να διαμορφώνεται στα 215 εκατ. ευρώ, θα καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος μετά τη φετινή μείωση κατά 50% με κόστος 120 εκατ. ευρώ, θα καθιερωθεί μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες, με κόστος 100 εκατ. ευρώ, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές με κόστος 15 εκατ. ευρώ, η αύξηση των συντάξεων με βάση τις επιδόσεις της ανάπτυξης και του πληθωρισμού με κόστος περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος, διευκρινίζεται πως φέτος θα πληρωθεί το 50%, ενώ το 2025 καταργείται.

Πρωτογενές πλεόνασμα και ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο στην Κομισιόν θα προβλέπει μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,5% για την επόμενη τριετία. Επιπλέον, ανέφερε πως ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι και του χρόνου 2,1% του ΑΕΠ. Επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν είναι "σε μια προστατευμένη γυάλα. Επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο έχει αντέξει, για αυτό έχουμε και ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης."

Επέμεινε πάντως στην ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης και συνδυάζοντας τη βούληση της κυβέρνησης με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες τόνισε ότι «τα λεγόμενα υπερπλεονάσματα θα πρέπει να τα κρατάς για τις δύσκολες στιγμές». "Στόχος είναι να έχουμε μια στιβαρή, υπεύθυνη, σοβαρή οικονομική πολιτική." «Έχουμε λογαριάσει ότι θα πιάσουμε τους στόχους μας, μετράμε συνέχεια κάνοντας μια συντηρητική διαχείριση και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε ακριβώς επειδή ζούμε σε ασταθές περιβάλλον είναι να έχουμε στην άκρη περισσεύματα ώστε στις δύσκολες στιγμές να στηρίζουμε τους ευάλωτους, όπως θα έκανε κάθε νοικοκύρης», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ναι στις επενδύσεις και στις εξαγωγές

Τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων και της καινοτομίας με φορολογικά και άλλα κίνητρα είπε ο κ. Χατζηδάκης. «Έχουμε σημαντικό επενδυτικό κενό αλλά και πολύ σημαντική αύξηση ιδίως στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις όπου σημειώθηκε ρεκόρ 20ετιας. Και στις εξαγωγές έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από οποιοδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα αλλά πλησιάζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την κατανάλωση και όχι τις εισαγωγές. "Σε αυτήν μας την προσπάθεια μεγάλος σύμμαχος είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και σκοπός δεν είναι μόνο η απορρόφηση, αλλά και η αξιοποίηση των πόρων."

"Θέλουμε να κινητροδοτούμε και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η χώρα έχει ακόμη ένα σημαντικό επενδυτικό κενό" υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Νομοθετική παρέμβαση αν δεν μειωθούν οι προμήθειες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Αναφερόμενος στις προμήθειες που επιβάλλονται στις συναλλαγές με POS, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι εκτός από τα κλασικά συστήματα υπάρχουν και τα συστήματα άμεσων πληρωμών, όπως είναι το IRIS με μηδενικές προμήθειες για τους πολίτες και πολύ χαμηλές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες. Ξεκαθάρισε ωστόσο «ότι αν δεν υπάρξουν το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις που όλοι ευχόμαστε, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση των προμηθειών ιδίως στις συναλλαγές μικρού ύψος».

