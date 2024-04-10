Με αρνητικό πρόσημο 9% έκλεισε το 2023 η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών, τα έσοδα της οποίας μειώθηκαν για πρώτη φορά, μετά από μια διετία έντονα ανοδικής πορείας. Η παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών κατέγραψε το περασμένο έτος έσοδα της τάξης των $545 δισ. από περίπου $598 δισ. το 2022.

“Αυτή η πτώση ακολουθεί δύο χρόνια ρεκόρ ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την κυκλική φύση της αγοράς ημιαγωγών. Πλέον, η ζήτηση έχει αμβλυνθεί λόγω μακροοικονομικών παραγόντων, ενώ η προσφορά εξαρτημάτων ημιαγωγών έχει αυξηθεί”, αναφέρει η τελευταία έκθεση “Competitive Landscape Tool” της Omdia.

Στα επίπεδα των $545 δισ. κινήθηκε το 2023 η παγκόσμια αγορά μικροτσίπ, καταγράφοντας πτώση μετά από μια διετία ανόδου

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εκτεταμένη περίοδος ανόδου, που ξεκίνησε κατά την εποχή του COVID, ολοκληρώθηκε, καθώς μετά από την αύξηση της ζήτησης για μικροτσίπ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που οδήγησε σε μεγάλες ελλείψεις στην αγορά, η κατάσταση έχει αντιστραφεί.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Omdia, η αγορά μνήμης παρουσίασε πτώση το 2023 συνολικά, ενώ η αγορά HBM κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη 127% από έτος σε έτος σε όρους ισοδύναμων μονάδων 1Gb, καθ' όλη τη διάρκεια του 2023.

Η Omdia προβλέπει ότι η αγορά HBM είναι πιθανό να καταγράψει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μονάδων το 2024, που κυμαίνεται μεταξύ 150%-200% και αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς μνήμης.

Να σημειωθεί ότι και το 2023 η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ο πρωταγωνιστής της ζήτησης για μικροτσίπ, με την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και την ενσωμάτωση ΑΙ στα αυτοκίνητα να εκτοξεύουν τη ζήτηση για ημιαγωγούς από τον κλάδο.

Οι κερδισμένοι του ΑΙ

Παρά την υποχώρηση της ζήτησης και τη συνολική πτώση της αγοράς των μικροτσίπ το 2023, από τον κλάδο δεν έλειψαν και τα φωτεινά σημεία, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τη βιομηχανία των ημιαγωγών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εταιρείες που επικεντρώνονται σε αυτό το τμήμα της τμήμα της αγοράς, που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι. “Η NVIDIA ήταν ο ξεκάθαρος νικητής σε αυτόν τον τομέα, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδά της από ημιαγωγούς σε σχέση με το 2022, σε $49 δισ. το 2023. Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει την αλματώδη πορεία της NVIDIA, καθώς τα έσοδά της από ημιαγωγούς ήταν κάτω από $10 δισ. πριν από την πανδημία το 2019”, αναφέρουν οι αναλυτές.

Η NVIDIA, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος παίκτης της αγοράς των ημιαγωγών, που βγήκε κερδισμένος από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM), που είναι ενσωματωμένη με GPU για τη διευκόλυνση της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επίσης μεγάλη ζήτηση, με την SK Hynix να ηγείται αυτού του τμήματος και άλλους μεγάλους κατασκευαστές μνήμης να επιχειρούν σε αυτόν τον χώρο.

Οι πρωταγωνιστές

Όσον αφορά τους παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας μικροτσίπ, σύμφωνα με την ανάλυση της Omdia, η Intel διατηρεί την πρώτη θέση της κατάταξης - από πλευράς εσόδων - με την NVIDIA να ακολουθεί ως η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ημιαγωγών σε έσοδα το 2023. Η Samsung, ηγέτης του κλάδου το 2022, υποχώρησε στην τρίτη θέση το 2023, καθώς τα έσοδα από τη μνήμη μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ από τα επίπεδα του 2021.

“Η ύφεση επηρέασε ιδιαίτερα τους μεγάλους κατασκευαστές μνήμης. Από το 2017 έως το 2021, η Samsung Electronics, η SK Hynix και η Micron Technology κατατάσσονταν στις πέντε πρώτες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς βάσει εσόδων. Ωστόσο, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς μνήμης, η Samsung Electronics κατατάσσεται πλέον στην τρίτη θέση, η SK Hynix στην έκτη και η Micron Technology στη δωδέκατη”, καταλήγει η Omdia.

