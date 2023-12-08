Επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο εφέτος η άνοδος του πληθωρισμού, καθώς καταγράφηκε αύξηση 3% από 3,4% τον Οκτώβριο και έναντι αύξησης 8,5% τον Νοέμβριο πέρυσι.
Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως από τη μείωση των τιμών σε φυσικό αέριο (-53,2%) και καύσιμα- λιπαντικά, ενώ συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στα είδη διατροφής (9%, όπου ξεχωρίζει το λάδι με +31,4%) και σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και δημητριακά (3,3%), Κρέατα- γενικά (8,1%), Ψάρια- γενικά (9,5%), Γαλακτοκομικά και αυγά (4,8%), Έλαια και λίπη (31,4%), Φρούτα- γενικά (12%), Λαχανικά- -γενικά (10,8%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (7,6%), Λοιπά τρόφιμα (7,7%), Καφέ- κακάο- τσάι (6,8%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (13,3%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (5,9%).
Επίσης, σε Ένδυση και υπόδηση (6,4%), Ενοίκια κατοικιών (5,1%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (2,7%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Πετρέλαιο θέρμανσης (6%), Στερεά καύσιμα (9,9%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2%), Οικιακές υπηρεσίες (1,7%), Φαρμακευτικά προϊόντα (11,8%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (5,3%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,9%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (5,8%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (6,7%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (4,8%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (3,8%), Διαρκή αγαθά αναψυχής (2,8%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (5,6%), Κινηματογράφους- θέατρα (10,3%), Πακέτο διακοπών (8,8%), Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3,7%), Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2,8%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (5,3%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (2,9%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,2%), Ασφάλιστρα υγείας (5,7%) και Ασφάλιστρα οχημάτων (2,1%).
Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Φυσικό αέριο (53,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (9,3%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (3,5%), Εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας (5%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (3%).
Μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου εφέτος, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: Χοιρινό (1,3%), Ψάρια νωπά (4%), Ελαιόλαδο (9,9%), Λαχανικά κατεψυγμένα (5%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (1,6%), Ηλεκτρισμό (1%), Φυσικό αέριο (18,3%) και Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (0,2%).
Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Αυγά (2,7%), Φρούτα νωπά (5%), Λαχανικά νωπά (6,1%), Ένδυση και υπόδηση (1,8%), Πετρέλαιο θέρμανσης (3%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (3,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (2%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (9,4%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (15%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,6%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*9% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.
*2,6% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
*6,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
*1,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
*5,5% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
*2,8% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
*3,5% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
*4,7% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
*1,9% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.
2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
*1,2% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
*2,7% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
*3,2% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4% τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 2,9% τον Νοέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022, έναντι αύξησης 8,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021. Σε μηνιαία σύγκριση υπήρξε μείωση 1,1%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.