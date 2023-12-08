Επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο εφέτος η άνοδος του πληθωρισμού, καθώς καταγράφηκε αύξηση 3% από 3,4% τον Οκτώβριο και έναντι αύξησης 8,5% τον Νοέμβριο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως από τη μείωση των τιμών σε φυσικό αέριο (-53,2%) και καύσιμα- λιπαντικά, ενώ συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στα είδη διατροφής (9%, όπου ξεχωρίζει το λάδι με +31,4%) και σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και δημητριακά (3,3%), Κρέατα- γενικά (8,1%), Ψάρια- γενικά (9,5%), Γαλακτοκομικά και αυγά (4,8%), Έλαια και λίπη (31,4%), Φρούτα- γενικά (12%), Λαχανικά- -γενικά (10,8%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (7,6%), Λοιπά τρόφιμα (7,7%), Καφέ- κακάο- τσάι (6,8%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (13,3%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (5,9%).

Επίσης, σε Ένδυση και υπόδηση (6,4%), Ενοίκια κατοικιών (5,1%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (2,7%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Πετρέλαιο θέρμανσης (6%), Στερεά καύσιμα (9,9%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2%), Οικιακές υπηρεσίες (1,7%), Φαρμακευτικά προϊόντα (11,8%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (5,3%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,9%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (5,8%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (6,7%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (4,8%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (3,8%), Διαρκή αγαθά αναψυχής (2,8%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (5,6%), Κινηματογράφους- θέατρα (10,3%), Πακέτο διακοπών (8,8%), Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3,7%), Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2,8%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (5,3%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (2,9%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,2%), Ασφάλιστρα υγείας (5,7%) και Ασφάλιστρα οχημάτων (2,1%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Φυσικό αέριο (53,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (9,3%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (3,5%), Εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας (5%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (3%).

Μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου εφέτος, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: Χοιρινό (1,3%), Ψάρια νωπά (4%), Ελαιόλαδο (9,9%), Λαχανικά κατεψυγμένα (5%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (1,6%), Ηλεκτρισμό (1%), Φυσικό αέριο (18,3%) και Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (0,2%).

Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Αυγά (2,7%), Φρούτα νωπά (5%), Λαχανικά νωπά (6,1%), Ένδυση και υπόδηση (1,8%), Πετρέλαιο θέρμανσης (3%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (3,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (2%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (9,4%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (15%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*9% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

*2,6% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*6,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*1,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

*5,5% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

*2,8% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

*3,5% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

*4,7% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*1,9% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

*1,2% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

*2,7% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

*3,2% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4% τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 2,9% τον Νοέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022, έναντι αύξησης 8,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021. Σε μηνιαία σύγκριση υπήρξε μείωση 1,1%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

