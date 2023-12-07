Eurogroup: Εναρμονισμένο με τις δημοσιονομικές συστάσεις το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης που συνεδρίασαν σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες (Eurogroup), με δήλωσή τους χαιρετίζουν το γεγονός ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας και άλλων έξι χωρών της ευρωζώνης (Κύπρος, Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία), της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας είναι εναρμονισμένα με τις δημοσιονομικές συστάσεις του Συμβουλίου, με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής.

Το Eurogroup σημειώνει ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Λετονίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τις δημοσιονομικές συστάσεις του Συμβουλίου και καλεί αυτά τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση όπως απαιτείται. Σημειώνει επίσης την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές στα δημοσιονομικά της σχέδια.

Το Eurogroup σημειώνει ότι, με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα προσχέδια προϋπολογισμού του Βελγίου, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και της Κροατίας κινδυνεύουν να μην ευθυγραμμιστούν με τη δημοσιονομική σύσταση του Συμβουλίου. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική πολιτική στο Βέλγιο και τη Γαλλία προβλέπεται να είναι συσταλτική. Το Eurogroup καλεί αυτά τα κράτη μέλη να εξετάσουν εγκαίρως και όπως είναι απαραίτητο να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντόπισε η Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο και χαιρετίζει τη δέσμευσή τους για παρακολούθηση απαιτείται.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τονίζουν ότι «περαιτέρω σύσφιξη του δημοσιονομικού προσανατολισμού της ζώνης του ευρώ αναμένεται για το 2024, μετά τη σταδιακή κατάργηση των περισσότερων μέτρων ενεργειακής στήριξης» και σημειώνεται ότι το ενδεχόμενο μέγεθος της συσταλτικής επίδρασης θα μπορούσε να επηρεαστεί από τα πιθανά μέτρα που έλαβε η Γερμανία ως απάντηση στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της.

«Ενώ οι πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενδείκνυται μια συνολική περιοριστική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ για το 2024, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να αποφευχθεί η τροφοδότηση πληθωριστικών πιέσεων», τονίζουν οι υπουργοί της ευρωζώνης, ενώ χαιρετίζουν το γεγονός ότι οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν στην ευρωζώνη και υπογραμμίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων κεφαλαίων της ΕΕ.

Το Eurogroup «χαιρετίζει το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ σχεδιάζουν να τερματίσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης, απουσία νέων κραδασμών στις τιμές της ενέργειας και καλούν τα κράτη μέλη που αναμένεται να έχουν σημαντικά μέτρα ακόμη σε ισχύ για τη σταδιακή κατάργησή τους το συντομότερο δυνατό το 2024. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές αποταμιεύσεις για να μειώσουν τα κρατικά ελλείμματα».

Σημειώνεται, επίσης, η πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει στο Συμβούλιο το άνοιγμα διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος με βάση το έλλειμμα την άνοιξη του 2024 και ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη με ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.