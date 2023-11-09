Χατζηδάκης στο ECOFIN: Οι αμυντικές δαπάνες να λαμβάνονται υπόψιν στα υπερβολικά ελλείμματα

«Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ταυτόχρονα την δημοσιονομική πειθαρχία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τις χώρες με υψηλές αμυντικές δαπάνες. Σήμερα κάναμε ένα βήμα μπροστά και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα αντανακλά αυτές τις βασικές αρχές».

Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες και σήμερα στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες, μιλώντας για το θέμα του υπό αναθεώρηση Συμφώνου Σταθερότητας.

Στην συζήτηση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα εκκρεμή ζητήματα και συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση των διεργασιών σε όλα τα επίπεδα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το συμβιβαστικό κείμενο που παρουσίασε η Ισπανική Προεδρία αποτελεί καλή βάση περαιτέρω συζήτησης ενώ εστίασε ιδιαίτερα στο ελληνικό αίτημα για ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών στους σχετικούς υπολογισμούς.

Στο πλαίσιο του Eurogroup διεξήχθη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ο κύριος Χατζηδάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί, μαζί με το δημογραφικό και το μεταναστευτικό, μια από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώρες της Ευρώπης.

«Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση θα πρέπει να δράσουμε με αποφασιστικότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διευρύνουμε την συνεργασία μας σε κρίσιμους τομείς αλλά και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία έναντι των ανταγωνιστών μας. Σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και φέρνουν επενδύσεις» δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων συζητήθηκαν επίσης το θέμα του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου στην Ουκρανία, οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) για το 2023.



