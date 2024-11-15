Τραπεζα Πειραιώς: Αναλαμβάνει αντιδιαβρωτικά έργα στην Πεντέλη ύψους 2 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναλαμβάνοντας, μετά την Πάρνηθα και τη Θεσσαλία, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, στην περιοχή της Πεντέλης.

Η ενέργεια αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της Πειραιώς και υπηρετεί τη στρατηγική της να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος της αξίας που δημιουργεί.

Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο όρισε την Πειραιώς ως Ανάδοχο Αποκατάστασης για την Πεντέλη. Η Τράπεζα αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση των εργασιών σε ορίζοντα τεσσάρων μηνών.

Την περιοχή, όπου θα υλοποιηθεί το έργο επισκέφθηκαν την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου.

Ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε: «Βρεθήκαμε στο λόφο της μικρής Καλλιθέας, στην ευρύτερη περιοχή του Αστεροσκοπείου και της Μονής Πεντέλης, όπου πραγματοποιούμε ένα σπουδαίο αντιδιαβρωτικό έργο, με τη δωρεά και της Τράπεζας Πειραιώς, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, το οποίο επλήγη από την πυρκαγιά του περσινού καλοκαιριού. Τα κορμοδέματα και τα κλαδοπλέγματα θα συγκρατήσουν το χώμα φέτος και τα επόμενα χρόνια και θα επιτρέψουν να γίνει φυσική αναγέννηση του δάσους στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς με τη βοήθεια της τράπεζας Πειραιώς υλοποιούμε παρεμβάσεις σε 26.000 στρέμματα. Βάζουμε περίπου 300χλμ. κορμοδέματα και λαμβάνουμε πολλές ακόμη σημαντικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα η προσπάθειά μας δεν εξαντλείται στα αντιδιαβρωτικά έργα, θα συνεχιστεί και με έργα ορεινής υδρονομίας -που δεν έχουν γίνει για αρκετές δεκαετίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με τη μεγάλη δασική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη και αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των δασών μας. Με αυτές τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, θα επιτρέψουμε στη φυσική ομορφιά που έχει αυτή η χώρα, να αντισταθεί πολύ καλύτερα στην επίθεση της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ και για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο κ. Μεγάλου, επισήμανε ότι «η Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας, συμμετέχει ενεργά στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, και ήδη ολοκληρώθηκαν σημαντικά αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα στην Πάρνηθα. Σήμερα, βρισκόμαστε στο Πεντελικό Όρος, σε μια περιοχή που πριν από λίγους μήνες υπέστη ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πυρκαγιές. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκυλακάκη, εγκαινιάζουμε την έναρξη ενός νέου, κρίσιμου αντιπλημμυρικού - αντιδιαβρωτικού έργου αποκατάστασης του Πεντελικού Όρους. Το έργο αυτό, με τη συνεργασία των Δασικών Συνεταιρισμών της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, συμβάλει στην προστασία του εδάφους, στην ελαχιστοποίηση πλημμυρικών φαινομένων και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος. Με τη διάθεση ποσού 2 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς παρεμβαίνει στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας αντιπλημμυρικά - αντιδιαβρωτικά έργα. Ευχαριστώ τον Υπουργό, κ. Σκυλακάκη και όλους τους συνεργάτες μας για τη δέσμευσή τους. Αυτή η συλλογική προσπάθεια αποδεικνύει πως η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Μαζί, θέτουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον».

Το αντιδιαβρωτικό έργο θα υλοποιηθεί στο πεντελικό όρος και περιλαμβάνει την προσθήκη φραγμάτων φυσικού υλικού σε επιλεγμένες θέσεις, σε κοίτες των ρεμάτων, επικλινείς επιφάνειες και την τοποθέτηση κορμών καμένων δένδρων, ξύλινων τοίχων στην επικλινή επιφάνεια του εδάφους. Τα συγκεκριμένα έργα είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμβάλουν στη μείωση και στην αποτροπή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, όπως και στην κατακράτηση επιφανειακού εδάφους και φυτικού γεννητικού υλικού.

Η Τράπεζα χρηματοδότησε το 2023 αντίστοιχα έργα για την αποκατάσταση της Πάρνηθας, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

