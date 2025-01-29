Κέρδη και έσοδα καλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο χρήσης ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft, ωστόσο η βραδύτερη ανάπτυξη που εμφάνισε η μονάδα cloud Azure απογοήτευσε τους αναλυτές, με αποτέλεσμα η μετοχή της εταιρείας να γράφει απώλειες 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της αμερικανικής αγοράς.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 69,6 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για έσοδα 68,78 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG.

Η εταιρεία παρουσίασες επίσης κέρδη καλύτερα των προσδοκιών, καθώς ανήλθαν στα 3,23 δολάρια ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων για 3,11 δολάρια ανά μετοχή.

Παρά τη συνολική καλή επίδοση της εταιρείας ωστόσο, τα έσοδα από τη μονάδα cloud Azure απογοήτευσαν καθώς ενισχύθηκαν κατά 31%, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 31,8% της Visible Alpha, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με το 33% του προηγούμενου τριμήνου.

Κατώτερα των προσδοκιών ήταν και τα έσοδα της μονάδας Intelligent Cloud της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει την πλατφόρμα Azure, καθώς ανήλθαν στα 25,54 δισ. δολάρια, την ώρα που οι αναλυτές περίμεναν έσοδα 25,76 δισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft ανήλθαν στα 22,6 δισ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για δαπάνες ύψους 20,95 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη visible Alpha.

