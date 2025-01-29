Επίθεση κατά της γαλλικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο CEO του κολοσσού ειδών πολυτελείας, LVMH, Μπερνάρ Αρνό, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κι αυτό, ύστερα από την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας η οποία θα πλήξει τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

“Είναι απίστευτο. Να επιστρέφεις στη Γαλλία και να διαπιστώνεις ότι οι φόροι θα αυξηθούν κατά 40% για τις επιχειρήσεις που παράγουν στη χώρα. Είναι ο ιδανικός τρόπος να σπρώξεις τις εταιρείες στη δημιουργία offshore” δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος.

Στον αντίποδα, ο Αρνό εξήρε την φιλική προς τις επιχειρήσεις πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως θα προχωρήσει σε μαζική μείωση των φόρων και της γραφειοκρατίας ώστε να απελευθερώσει την “αμερικανική ενέργεια”. "Οι φόροι στην Αμερική θα μειωθούν στο 15% και πολλές Πολιτείες χρηματοδοτούν εγκαταστάσεις παραγωγής. Η αγορά μεγαλώνει γρήγορα εκεί."

Ερωτηθής αν θα μεταφέρει την παραγωγή του στο εξωτερικό, ο Αρνό, απάντησε πως είναι κάτι που "εξετάζεται σοβαρά" λόγω της ελκυστικής προσφοράς από τις αμερικανικές αρχές.

Σημειώνεται πως ο 75χρονος Αρνό, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη παρέστη στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου.

“Μόλις επέστρεψα από την Αμερική όπου πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας. Και η επιστροφή στη Γαλλία είναι σαν κρύο ντους”.

Οι Γάλλοι βουλευτές θα ξεκινήσουν αύριο, Πέμπτη, τις συζητήσεις πάνω στον προϋπολογισμό του 2025 που έχει προτείνει ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων ύψους 53 δισ. ευρώ και μείωση των δαπανών, με στόχο τη μείωση του ιλιγγιώδους δημοσίου ελλείμματος. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται και η αύξηση του φόρου επιχειρήσεων κατά 40% για τους ομίλους που έχουν κέρδη πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, δήλωσε πως πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο το οποίο θα έχει ισχύ για έναν μόνο χρόνο, ωστόσο ο Αρνό το αμφισβητεί. “Κανείς δεν το πιστεύει” δήλωσε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου. "Οταν έχεις αυξήσει τους φόρους κατά 40%, ποιος θα τους μειώσει;"

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δήλωσε την Τετάρτη πως ο όμιλος LVMH είναι το καμάρι της Γαλλίας και πως η κυβέρνηση κατανοεί τον θυμό του κ. Αρνό σχετικά με τους φόρους. Η ίδια εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως οι φόροι θα είναι προσωρινοί και πως η κυβέρνηση της χώρας παραμένει υπέρ του επιχειρείν και των επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα

Ο κολοσσός ειδών πολυτελείας LVMH (παράγει τη μάρκα Louis Vuitton, καθώς και τις σαμπάνιες Moët Hennessy, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται τα brands Christian Dior Couture, Givenchy, Fendi, Celine, Kenzo, Tiffany, Bulgari, Loewe, TAG Heuer, Marc Jacobs, Stella McCartney, Sephora και Loro Piana) ανακοίνωσε την Τρίτη πωλήσεις καλύτερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συγκεκριμένα, ο τζίρος ξεπέρασε τα 84,68 δισ. ευρώ για το 2024, με τους αναλυτές να τον αναμένουν στα 84,38 δισ.

Και σε επίπεδο δ’ τριμήνου 2024 οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις μέσες εκτιμήσεις, ενώ η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, με τον όμιλο να συνεχίζει να καταγράφει “αδύναμους ρυθμούς στην ευρύτερη αγορά της Ασίας.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη, κατέγραψαν πτώση 17% στα 12,55 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

