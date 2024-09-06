Η Nova Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης της περιοχής της Ιεράς Μονής Πεντέλης, μετά την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου

H Nova πιστή στη δέσμευσή της προς το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τη στήριξη της βιωσιμότητας της Ελλάδας, αναλαμβάνει Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης της εμβληματικής περιοχής της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική, ανταποκρινόμενη στις επείγουσες περιβαλλοντικές ανάγκες που προέκυψαν μετά την εκτεταμένη πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου 2024.

Αυτή η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί τα μεγάλης κλίμακας δασικά έργα αποκατάστασης και ανάπλασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς και την ανάληψη του έργου «Έξυπνο Δάσος Ρόδος» που αφορά στην τοποθέτηση στην Κοιλάδα των Πεταλούδων -περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000- έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, στα πρότυπα του μείζονος αντίστοιχου έργου “Smart Υμηττός” που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η Nova ICT.

Η Αναδάσωση και Αποκατάσταση στην Ιερά Μονή Πεντέλης θα πραγματοποιηθεί σε καμένη δασική έκταση 70 στρεμμάτων, όπου η Nova θα προχωρήσει στη φύτευση και μετέπειτα φροντίδα 4.200 δέντρων. Έτσι, θα προστατευθεί και θα αναδειχθεί η δασική έκταση που φιλοξενεί το κτίριο της Μονής, που χρονολογείται από το 1578 και κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εκπαίδευσης για την ελληνική γλώσσα, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος και διατηρητέο κτίριο.

Το έργο θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη εξωτερικών ειδικών και σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Δασαρχείο Πεντέλης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σημείωσε: «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναδάσωση της περιοχής της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική και ελπίζουμε να βρει μιμητές από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Από την πλευρά μας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα συνεχίσουμε τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη θωράκισή του από τις απειλές της κλιματικής κρίσης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, στο μέτρο του εφικτού. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε εξαγγείλει και υλοποιούμε μια εμβληματική, δασική μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας των δασών μας και στη μείωση της τρωτότητάς τους απέναντι στην επελαύνουσα κλιματική κρίση».

Ο CEO της Nova, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, δήλωσε: «Με την ανάληψη του έργου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης της δασικής περιοχής της Ιεράς Μονής Πεντέλης συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμη για την άμεση επαναφορά του δασικού τοπίου. Συνεχίζουμε μετά την Δαδιά και την Ρόδο, με ισχυρά αντανακλαστικά, να στηρίζουμε την χώρα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».





Πηγή: skai.gr

