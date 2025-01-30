Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα έσοδα και τα κέρδη δ' τριμήνου της Meta

Έσοδα ρεκόρ και κέρδη καλύτερα των προσδοκιών της αγοράς παρουσίασε στο δ' τρίμηνο χρήσης η Meta, ωστόσο οι εκτιμήσεις της για τα έσοδα από τις πωλήσεις διαφημίσεων στο α' φετινό τρίμηνο κινήθηκαν χαμηλότερα των προβλέψεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ 48,39 δισ. δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο χρήσης, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για έσοδα 47,03 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, και κέρδη 8,02 δολαρίων ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεις για κέρδη 6,77 δολαρίων ανά μετοχή.

Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης η Meta αναμένει έσοδα μεταξύ 39,4 δισ. και 41,8 δισ. δολαρίων, έναντι εκτίμήσεων για 41,72 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Η διαφαινόμενη επιβράδυνση των διαφημιστικών εσόδων που προσελκύουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta προβλημάτισε τους επενδυτές καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός βασίζεται στα διαφημιστικά έσοδα για την κάλυψη των τεράστιων δαπανών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και το "metaverse".

Και μάλιστα, αφού μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας το τρέχον έτος υπολογίζονται έως και σε 65 δισ. δολάρια.



Πηγή: skai.gr

