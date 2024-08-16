Λογαριασμός
Στην πυρόπληκτη Πεντέλη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κλιμάκιο υπουργών

Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και δημάρχων σχετικά με τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης 

Πεντέλη

Την Τρίτη το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί με κλιμάκιο των συναρμόδιων υπουργών στην Πεντέλη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και δημάρχων σχετικά με τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Θα συμμετέχουν: 

  • Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
  • Υπ. Εσωτερικών 
  • Υπ. Πολιτικης προστασίας -Υφυπ Κρατικής αρωγής 
  • Υπ. Οικονομικών -ΤΑΙΠΕΔ 
  • Περιφέρεια Αττικής 
  • Δήμαρχοι Πεντέλης, Χαλανδρίου, Παλλήνης, Βριλησσίων και όλων των άλλων δήμων που επλήγησαν.
Πηγή: skai.gr

