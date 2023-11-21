Τα 18 δισ. ευρώ προσέγγισαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφοντας αύξηση κατά 15,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, καθώς στο διάστημα αυτό ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας έφθασε τα 27,8 εκατομμύρια και ήταν αυξημένος κατά 17,3% σε σχέση με πέρυσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 36,7%.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 16,7 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 21,2% και διαμορφώθηκε σε 10.8438 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 10,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 25,2%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 6,5% και διαμορφώθηκε σε 3.,8 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 5,3% και διαμορφώθηκε σε 1.,6 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε 3.882,4 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 32,6% σε 1.108,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε σε 30,1 χιλ. ταξιδιώτες.
Όσον αφορά στην κατανομή των εσόδων, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 11,7%, και διαμορφώθηκαν στα 9.,9 δις.. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,5 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8 δις . ευρώ, αυξημένες κατά 12,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 3 δις εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 10,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 6,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.,11 δισ . ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 23,8% και διαμορφώθηκαν στα 28,0 εκατ. ευρώ.
