ΟΤΕ: Σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects για την πώληση της Telekom Romania Mobile

Επιβεβαιώνει ο ΟΤΕ ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση της Telekom Romania Mobile.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά από απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects για την πώληση της θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM) στην Ρουμανία.

Η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής:

«Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM) ανακοινώνει τα εξής:

1. Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΤΕ προσπαθεί σταθερά να βελτιώσει την απόδοση της TKRM, διερευνώντας παράλληλα στρατηγικές επιλογές, για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον κ. Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, σχετικά με το ενδιαφέρον του τελευταίου να εξαγοράσει την TKRM. Τα μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

2. Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

