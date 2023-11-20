«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια - Πάνω από 5% το 10μηνο του 2023

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας τόσο για τον φετινό Οκτώβριο όσο και για το δεκάμηνο του 2023, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το σύνολο των αεροδρομίων (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), προκύπτει ότι ο φετινός Οκτώβριος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 12,2% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 22,9% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν 6.943.073, το 2022 διακινήθηκαν 6.189.945 και το 2019 διακινήθηκαν 5.650.541 επιβάτες.

Για το 10μηνο του έτους 2023 στην Ελλάδα (Ιανουάριος/Οκτώβριος 2023) το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 66.844.615, έναντι 58.860.315 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 59.069.514 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης 13,6% σε σχέση με το 2022 και αύξηση 13,2% σε σχέση με το 2019.

Επίσης, από την ανάλυση και σύγκριση όλων των δεδομένων προκύπτει ότι η επιβατική κίνηση 10μηνου 2023 ξεπέρασε κατά 5% το 12μηνο του 2022, καθώς το φετινό 10μηνο διακινήθηκαν στα αεροδρόμια 66.844.615 επιβάτες, ενώ πέρυσι ολόκληρο το 2022 (12μηνο ́22) είχαν διακινηθεί 63.672.121 επιβάτες.

Πτήσεις

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν 52.329 πτήσεις, έναντι 51.795 το 2022 και 45.552 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση 1%, σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 14,9% σε σύγκριση με το 2019.

Από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το 10μηνο του έτους 2023 (Ιανουάριος/Οκτώβριος 2023) προκύπτει ότι έγιναν 512.278 πτήσεις το 2023, έναντι 505.074 το 2022 και 478.872 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση 10μηνου 2023 να σημειώνει άνοδο 1,4% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

