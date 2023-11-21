Προϋπολογισμός 2024 - Χατζηδάκης: «Μένουμε στο δρόμο της ευθύνης κάνοντας τις εκσυγχρονιστικές τομές που χρειάζεται η οικονομία»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2024.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατέθεσα πριν από λίγο στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2024, καθώς και την εισηγητική του έκθεση. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύονται από αυτόν τον Προϋπολογισμό:

H ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική τα τελευταία χρόνια παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ξεπερνώντας πολλές φορές τις προβλέψεις. Πράγματι το 2023 η Ελλάδα απέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από μια σειρά διεθνών οίκων αξιολόγησης, σημείωσε τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωσε την ανεργία στα προ κρίσεως επίπεδα, επιτυγχάνοντας παράλληλα, παρά τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές, ένα πρωτογενές πλεόνασμα που ξεπέρασε τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Και αυτά με μία πολύ σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Οι θετικές αυτές εξελίξεις συμπυκνώνονται στο ότι χωρίς να αυξηθούν οι φόροι σημειώθηκε αύξηση των εσόδων κατά 9,1%. Το 2024 θα προχωρήσουμε με την ίδια βασικά συνταγή. Θα επιδιώξουμε δηλαδή να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα με τις αναπτυξιακές πολιτικές, την κοινωνική ευαισθησία στην πράξη. Ο προϋπολογισμός προβλέπει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τη φετινή χρονικά, χαμηλότερο πληθωρισμό, ακόμα μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους και πιο υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Σημειώνω ότι όλα αυτά θα επιτευχθούν μένοντας απολύτως προσηλωμένοι στο στόχο για ακόμα υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με φέτος (2,1%). Υπογραμμίζω ιδιαίτερα τις θετικές εξελίξεις για τις επενδύσεις. Φέτος είχαμε μια αύξηση των επενδύσεων κατά 7,1%, ενώ το 2024 προβλέπεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού μια αύξηση κατά 15,1%. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα συνδυασμό ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των αυξημένων επενδύσεων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Προϋπολογισμός ενσωματώνει μόνιμες φοροελαφρύνσεις με 7 διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλη όμως στόχευσή μας για το 2024 είναι η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής. Ήδη το κενό ΦΠΑ , δηλαδή τα χρήματα που χάνει το κράτος από την είσπραξη του ΦΠΑ έχουν περιοριστεί από το 23% το 2018 στο 15% φέτος. Στόχος είναι να περιοριστεί περισσότερο το κενό αυτό και να φτάσουμε στο 9% το 2026. Εντωμεταξύ προωθούμε δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής: σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές τους πρώτους μήνες του 2024, υποχρεωτικότητα του συστήματος my Data, γενίκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου και νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτονόητα, βασική επιδίωξη της κυβέρνησης και το 2024 είναι η άσκηση μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξουν αυξήσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, νέα αύξηση των συντάξεων, αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, καθώς και αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης.

Σημαντική επίσης προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής είναι η αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την υγεία. Συγκεκριμένα για την Υγεία θα υπάρξει μια αύξηση κατά 20% της χρηματοδότησης των νοσοκομείων συνολικού ποσού 481 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και μια αύξηση των δαπανών για την Παιδεία της τάξεως των 255 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια αυτά θα προέλθουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία. Την αποτελεσματικότητα με τη δικαιοσύνη. Το 2024 η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά! Μένουμε στο δρόμο της ευθύνης κάνοντας όλες εκείνες τις εκσυγχρονιστικές τομές που χρειάζεται η οικονομία μας και αποβαίνουν προς όφελος ιδιαίτερα των κοινωνικά αδυνάμων συμπολιτών μας».

Ο Υφυπουργός κ. Πετραλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Προϋπολογισμός του 2024 αποτελεί τον πρώτο μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Αυτό αποτελεί πρωτίστως επίτευγμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ευθύνη δική μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών με τις κατάλληλες πολιτικές προς όφελός τους, διαφυλάττοντας σε κάθε περίπτωση τη δημοσιονομική ισορροπία που έχει επιτύχει η χώρα.

Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2024 επιβεβαιώνει τα μεγέθη του πρωτογενούς πλεονάσματος, 1,1% για το 2023 και 2,1% για το 2024, που είχαν προβλεφθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, ενώ συμπεριλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά προς εφαρμογή το 2023 και 2024, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και επιπρόσθετα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Προϋπολογισμός του 2024 περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2024.

Στα κείμενα που κατατέθηκαν στη βουλή, περιλαμβάνεται και ο Προϋπολογισμός επιδόσεων, όπου προς πληροφόρηση των πολιτών και του κοινοβουλίου παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τις δαπάνες κάθε Υπουργείου ανά Πρόγραμμα, του στόχους κάθε προγράμματος χρησιμοποιώντας ποσοτικούς δείκτες επίτευξης στόχων, ενώ εισάγεται ο πράσινος Προϋπολογισμός (Green Budgeting) για πρώτη φορά για όλα τα Υπουργεία, παρουσιάζοντας τη θετική ή αρνητική επίδραση κάθε προγράμματος στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, στην εισηγητική έκθεση περιλαμβάνεται και σχετικό κεφάλαιο για την επίδραση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων στους δείκτες ανισότητας, οι οποίοι βαίνουν μειούμενοι.

Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το πρόγραμμα για το οποίο εξέλεξαν την Κυβέρνηση οι πολίτες, υλοποιώντας τώρα τις Μεγάλες Αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Αλλαγές στο πεδίο της φοροδιαφυγής, στη θωράκιση της χώρας έναντι των οικονομικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της υγείας, αλλά και στο βασικό πρόσταγμα της κοινωνίας για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.