Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές τουρκικών κατασκευαστικών εταιρειών, στον απόηχο της μεγάλης ήττας του Ερντογάν στις χθεσινές δημοτικές εκλογές.

Η μετοχή της κρατικής ΑΕΕΑΠ Emlak Konut GYO AS, υποχωρεί 9,8% στις 8,99 λίρες, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες σε διάστημα ενός έτους. Η πτώση της μετοχής της Emlak Konut GYO AS, της οποίας ηγείτο μέχρι πρότινος ο Murat Kurum (υποψήφιος δήμαρχος της παράταξης του Ερντογάν στις εκλογές της Κυριακής) οδήγησε τον δείκτη ΑΕΕΑΠ του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (στον οποίον συμμετέχουν 48 μετοχές) σε πτώση 4,5%.

Ο Kurum στις προεκλογικές του υποσχέσεις είχε αναφερθεί και στην κατασκευή 650.000 νέων κατοικιών, επικράτησε όμως ο Ekrem Imamoglu με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων, παρατείνοντας τη θητεία του στον δημαρχιακό θώκο για ακόμη πέντε χρόνια.

Το εκλογικό αποτέλεσμα επέδρασε αρνητικά και στις τσιμεντοβιομηχανίες, με τη μετοχή της Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS να υποχωρεί κατά 10%. Απώλειες άνω του 6% κατέγραψε και ο τίτλος της Akcansa Cimento AS.

“Τέτοιες αντιδράσεις είναι ψυχολογικές και βραχυπρόθεσμες, προερχόμενες κυρίως από μικροεπενδυτές” δήλωσε ο Haydar Acun, διευθύνων σύμβουλος της Marmara Capital. “Πιθανότατα υπήρχαν προσδοκίες ότι ένα θετικό αποτέλεσμα για το κυβερνών κόμμα θα προσέφερε στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο” συμπλήρωσε.

Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης υποχωρούσε λίγο νωρίτερα κατά 1,7%, με 84 μετοχές να καταγράφουν πτώση και 16 να κινούνται ανοδικά.

Πηγή: skai.gr

