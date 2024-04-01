Σύμβαση 5,6 εκατ. ευρώ για μελέτη των αρδευτικών έργων του φράγματος Ασωπού

Ένα ακόμη βήμα που θα συμβάλλει στην άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από την Κόρινθο έως το Κιάτο έγινε χθες, με την υπογραφή της σύμβασης για την Μελέτη των Αρδευτικών Έργων Φράγματος Ασωπού, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, του υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Χρήστου Δήμα και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού.

Η σύμβαση, με προϋπολογισμό περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη μελετών υδραυλικών έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην ασφάλεια του φράγματος, καθώς επίσης και ηλετρομηχανικών, γεωργικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, εδαφολογικών, γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτεχνικών, στατικών και οικονομικών μελετών.

Στόχος της μελέτης είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου, αρδευτικού υπό πίεση δικτύου στην παραλιακή βόρεια πεδινή Κορινθία μέχρι το Κιάτο. Παράλληλα, στοχεύει στον τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφορέων της παραλιακής βόρειας Κορινθίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά και την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας, προωθεί εντατικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε μετά την εξασφάλιση των πρόσθετων πιστώσεων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ολοκλήρωση του φράγματος να γίνει περίπου στον ίδιο χρόνο με την ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης.

Με τη λειτουργία του φράγματος, του οποίου ο ταμιευτήρας θα έχει χωρητικότητα περίπου 30,2 εκατ. κυβικών μέτρων νερού και των συνοδών δικτύων, εκτιμάται ότι θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο.

Η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα συμβάλει:

* Στη σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων που χρησιμοποιούνται για την άρδευση, που σήμερα πραγματοποιείται πλημμελώς, με επιφανειακές, κυρίως, μεθόδους, στην παραλιακή περιοχή.

* Στη διευκόλυνση της εφαρμογής και αυτοματοποίησης των αρδεύσεων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντική ποσότητα ανθρωποωρών εργασίας και οικονομικών πόρων.

* Στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που εξάγονται (πχ σταφύλια Στιμάγκας).

* Στη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας νερού, με το οποίο υδρεύονται οι παραλιακοί οικισμοί του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

