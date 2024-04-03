Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ελαφρώς τον Μάρτιο στην Τουρκία φθάνοντας το 68,5% σε ετήσια βάση έναντι 67,1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα από το τουρκικό ινστιτούτο στατιστικής (Tuik).

Η μεγάλη αύξηση των τιμών καταναλωτή, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,16% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, αναφέρεται ως μία από τις κύριες αιτίες για την ήττα του κυβερνώντος κόμματος AKP στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής.

Ομάδα ανεξάρτητων οικονομολόγων (Enag) εκτιμά από την πλευρά της ότι ο πληθωρισμός έφθασε το 124,63% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο στην Τουρκία, με άνοδο των τιμών κατά 5,68% σε διάστημα ενός μήνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αύξηση των τιμών, η οποία τροφοδοτείται από τη σχεδόν διαρκή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, πλήττει ιδιαίτερα την εκπαίδευση (+140,1%), την υγεία (+80,25%), τις μεταφορές (+79,9%) και τα τρόφιμα (+70,4%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

