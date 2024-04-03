Δέκα Ελληνες φιγουράρουν στη φετινή λίστα με τους δισεκατομμυριούχους του Forbes, με πρώτη τη Μαρία Αγγελικούση (δεξιά στη φωτογραφία), η περιουσία της οποίας εκτοξεύτηκε από 5,6 δισ. δολάρια πέρυσι σε 6,4 δισ. δολάρια φέτος. Έτσι, η εφοπλίστρια, η πλουσιότερη Ελληνίδα, εδραιώνεται στη 432η θέση παγκοσμίως.

Δεύτερος πλουσιότερος Ελληνας είναι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο γνωστός «Τέλης», που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μετάλλων με περιουσία 3,3 δισ. δολ. το 2024, στην 991η θέση στον κόσμο.

Τρίτος πλουσιότερος Ελληνας αναδεικνύεται ο συλλέκτης τέχνης Φίλιππος Νιάρχος, με περιουσία 2,8 δισ. δολ. στην 11.87η θέση παγκοσμίως, ακολουθούμενος από μια νέα ελληνική παρουσία στη λίστα, της οικογένειας Γιώργου Προκοπίου, που εμφανίζεται στη 1286η θέση -και τέταρτη ως προς τους Ελληνες- με περιουσία 2,6 δισ. δολ.

Νέα παρουσία, επίσης εφοπλιστική, βρίσκεται και στην πέμπτη ελληνική θέση, και 1438η παγκοσμίως, Πρόκειται για την οικογένεια Κωνσταντίνου Μαρττίνου, με περιουσία 2,3 δισ. δολ.

Στην έκτη ελληνική θέση και 1496η στον κόσμο αναδεικνύεται η οικογένεια του Σπύρου Λάτση, με περιουσία 2,2 δισ. δολ., ενώ στην έβδομη θέση ακολουθεί η οικογένεια Βαρδή Βαρδινογιάννη με περιουσία 2,1 δισ. δολ., στην 1545η θέση παγκοσμίως.

Στην όγδοη και ένατη θέση των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων ισοβαθμούν η οικογένεια της Μαριάννας Λάτση με άλλη μια νέα ελληνική είσοδο στη λίστα, της οικογένειας του Ανδρέα Μαρτίνου, αμφότερες με περιουσία 1,8 δισ. δολ. που μοιράζονται την 1764η θέση παγκοσμίως.

Νέα παρουσία στη λίστα αποτελεί και στη 1οη θέση -και 2046η στον κόσμο- η οικογένεια του Αθανάσιου Μαρτίνου, με περιουσία 1,5 δισ. δολ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, με εξαίρεση τον Φίλιππο Νιάρχο του οποίου η περιουσία ούτε αυξήθηκε ούτε μειώθηκε, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες είχαν αυξητική τάση στα περιουσιακά τους στοιχεία. Αντίστοιχα, δεν περνά απαρατήρητο ότι, με εξαίρεση τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, οι υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες δισεκατομμυριούχων δραστηριοποιούνται -αποκλειστικά ή όχι- στη ναυτιλία ή έστω προέρχονται από εφοπλιστικές οικογένειες.

Αντίστοιχα, μεταξύ των δέκα παρουσιών της Κύπρου στη λίστα ξεχωρίζουν οι Πόλυς, Στέλιος και Κλέλια Χατζηιωάννου της Easyjet, με περιουσία 1,3 δισ., 1,2 δισ. και 1,1 δισ. δολ. αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις 2287, 2410 και 2545.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.