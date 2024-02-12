Το χρονοδιάγραμμα εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ και η χρονιά των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων

Χρυσόστομος Τσούφης

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε 1555 και στην εφορία μέσω του τικ τοκ, μέσο στο οποίο ο Υπουργός Οικονομικών είναι μακράν ο πιο δραστήριος από τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι μέχρι το Φθινόπωρο , μετά τον ΕΦΚΑ, να αποκτήσει και η ΑΑΔΕ το δικό της σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο. Θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, 24 ώρες το 24ωρο και οι πολίτες θα μπορούν να καλούν και να ρωτούν για πάσης φύσεως φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα. Ταυτόχρονα , θα μπορούν να κάνουν και καταγγελίες – στον ιστότοπο πάντως της ΑΑΔΕ – ήδη έχει δημιουργηθεί ειδικό πεδίο καταγγελιών αν και προς ώρας χωρίς επιβράβευση για τον καταγγέλλοντα.

Πολύ πιο πριν το Φθινόπωρο, η ΑΑΔΕ θα έχει κάνει 2 ακόμη μεγάλα βήματα προς τον εκσυγχρονισμό της και προς την εξέλιξη της σε μια υπηρεσία πολύ πιο φιλική προς τον φορολογούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr , είναι θέμα ημερών το λανσάρισμα της εφαρμογής που θα φέρει την ΑΑΔΕ στην οθόνη του κινητού μας. Η σύνδεση θα γίνεται με τους κωδικούς taxis, και μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται για το φορολογικό του προφίλ, να ενημερώνεται για την πορεία τους και να πληρώνει τις οφειλές του, να ενημερώνεται για τις προθεσμίες πληρωμών και γενικά να λαμβάνουν ειδοποιήσεις προσωποποιημένης πληροφόρησης για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Με βάση το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμη και η νέα ιστοσελίδα της η οποία θα υποστηρίζει και τη λειτουργία chatbot κατά τα πρότυπα αυτού που λειτουργεί στο gov.gr. Ο ψηφιακός αυτός βοηθός θα είναι σε θέση να απαντά γρήγορα, εύληπτα και σε φυσική γλώσσα στις απορίες των φορολογουμένων.

Ο εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ επιτρέπει χωρίς υπερβολή κάποιος να υποστηρίξει ότι το 2024 είναι η χρονιά των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων.

Περίπου 1εκατ μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, θα δουν προσυμπληρωμένες φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να πατήσουν το κουμπί της υποβολής. Ακόμη όμως κι αυτό αν δεν κάνουν κι αφήσουν το χρόνο να περάσει χωρίς να κάνουν κάποια διόρθωση στα στοιχεία που τους παρουσιάζει η ΑΑΔΕ, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας το σύστημα θα θεωρήσει ότι η δήλωση είναι σωστή και θα την υποβάλει μόνο του. Κι έτσι θα μπει κι ένα τέλος στο γαϊτανάκι των παρατάσεων ενώ θα μειωθεί και ο φόρτος εργασίας των φοροτεχνικών.

Ταυτόχρονα , εδώ και 12 πλέον ημέρες, είναι προσυμπληρωμένες και κλειδωμένες οι δηλώσεις ΦΠΑ και επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Διασφαλίζεται έτσι ότι δεν θα μπορούν να δηλωθούν λιγότερα έσοδα, ούτε περισσότερα έξοδα από όσα δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myDATA. Παρέμβαση μπορεί να υπάρξει από ανθρώπινο χέρι μόνο για να δηλωθούν περισσότερα έσοδα και λιγότερες δαπάνες.

Εν καιρώ η δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής της περιουσιακής κατάστασης.

Νέες δηλώσεις Ε9 δεν χρειάζεται από φέτος να υποβάλουν όσοι αποκτούν πλήρη κυριότητα σε ακίνητο μετά από δωρεά ή γονική παροχή. Η δήλωση της απόκτησης του ακινήτου δημιουργείται και υποβάλλεται αυτοματοποιημένα, χωρίς να κάνουν τίποτα οι ίδιοι, με βάση τα συμβόλαια στην πλατφόρμα myPROPERTY και στη συνέχεια ειδοποιούνται μέσω mail ότι το σύστημα έχει υποβάλει την δήλωση για λογαριασμό τους.

Μόνο φέτος υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν από την προσυμπλήρωση των δηλώσεων περισσότεροι από 2,5εκατομμύρια πολίτες.

Πηγή: skai.gr

