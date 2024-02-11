«Τι είναι αυτό που ορισμένοι το βρίζουν, αλλά όλοι το χρησιμοποιούν και βγάζουν άκρη;» αναρωτιέται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης σε μήνυμά του στο TikTok.

«Το 1555 του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ!» απαντά ο κ. Χατζηδάκης τονίζοντας ότι «Τώρα το φέρνουμε και στην ΑΑΔΕ!».



«Ένα νέο, μεγάλο, σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο που θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των φορολογουμένων» αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών προσθέτει επίσης:

«Κι ακόμα:

– Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, όπου ο κάθε πολίτης θα βλέπει το φορολογικό του ημερολόγιο και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

– Ετοιμάζεται νέα ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, πιο χρηστική για τους φορολογούμενους και για τους λογιστές.

– Επίσης, Chatbot που, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορεί να δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα.

– Προχωρεί παραπέρα η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και η εν γένει αυτοματοποίηση της υποβολής τους.

– Και δημιουργούνται νέες, πρότυπες τοπικές υπηρεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όσοι αμφιβάλλετε, περιμένετε σας παρακαλώ μερικούς μήνες!».

«Behind the scenes»

Στο τέλος του βίντεο ακούγεται ένας έντονος εξωτερικός θόρυβος: «Δεν είναι διαδήλωση! Είναι κάποιος, εν πάση περιπτώσει, συμπολίτης μας που έχει πέσει θύμα της φορολογικής πολιτικής» σχολιάζει χαμογελώντας, ο Κωστής Χατζηδάκης.

