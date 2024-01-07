Το χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης ταμειακών και POS με το Taxisnet - Σε τρεις άξονες η υλοποίηση του σχεδίου της ΑΑΔΕ το 2024

Το 2024 αναμένεται να είναι ένα έτος σταθμός σε ό,τι αφορά την φορολογική διοίκηση, αφού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει πράξη η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανημάτων POS με το σύστημα Taxisnet, κάτι που θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και βέβαια θα κάνει πιο εύκολο το έργο της φορολογικής διοίκησης.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό που θα μεταβάλει την φορολογική καθημερινότητα επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κλειδωμένα στο εξής έσοδα και δαπάνες. Κανένας επαγγελματίας δεν θα μπορεί να δηλώσει λιγότερα έσοδα, αλλά ούτε και περισσότερες δαπάνες από εκείνες που έχουν περάσει στα MyData. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία καθίστανται πλέον απόλυτα υποχρεωτικά και όποιος δεν περάσει μέσα από το σύστημα θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά του, αλλά και στην σχέση του με την φορολογική αρχή.

Ο τρίτος άξονας είναι οι έλεγχοι που αναμένεται να ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και να είναι περισσότερο στοχευμένοι σε επαγγελματικές κατηγορίες με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον.

Καμία άλλη παράταση για τις ταμειακές μηχανές

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δηλώνουν με απόλυτο τρόπο ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία νέα παράταση και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, μέτρο το οποίο αποτελεί μια από τις προκλήσεις του 2024 για το οικονομικό επιτελείο, θα ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του έτους.

Το ισχύον χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι διαδικασίες της διασύνδεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 και από την 1η Μαρτίου 2024 ταμειακές μηχανές και POS θα πρέπει να είναι «σάρκα μια».

Προκειμένου μάλιστα να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, έχει συγκροτηθεί Ειδική Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.».

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων στην λιανική αγορά πρέπει πλέον να δέχονται πληρωμές με κάρτες ενώ όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό και να αποδέχονται άμεσες πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS.

H υποχρεωτική χρήση των POS επεκτάθηκε σε 35 επαγγελματικούς κλάδους από λαϊκές αγορές και πανηγύρια έως περίπτερα, ταξί ,ψιλικατζίδικα, ασφαλιστικές και διαφημιστικές εταιρείες, θέατρα και κινηματογράφους.

Αν και το μέτρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, οι επαγγελματίες οι οποίοι ακόμα δεν διαθέτουν POS μπορούν να αποφύγουν τα πρόστιμα έως την 1η Μαρτίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα παραγγείλει έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 το POS τους και περιμένουν την ρύθμιση και εγκατάσταση τους από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Εφόσον παρέλθει αυτή η προθεσμία, τότε τα προβλεπόμενα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 1.500 ευρώ.

Κλειδωμένες δηλώσεις ΦΠΑ

Οι δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλουν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, από την αρχή του χρόνου θα είναι «κλειδωμένες». Δηλαδή τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι κωδικοί των δηλώσεων ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA και οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν για να τροποποιούν τα δεδομένα καθώς τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των δηλώσεων θα είναι κλειδωμένα. Η προσυμπλήρωση και το κλείδωμα των κωδικών των δηλώσεων ξεκινάει από τις δηλώσεις ΦΠΑ για να επεκταθεί το 2025 και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Στοχευμένοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ

Μέσα στο 2024, η ΑΑΔΕ αναμένεται να εντατικοποιήσει κάθε διαθέσιμο «όπλο» που έχει στην φαρέτρα της, στο μέτωπο των φορολογικών ελέγχων. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα στοχεύσουν περισσότερο σε κατηγορίες φορολογούμενων στις οποίες παραδοσιακά υπάρχει μεγάλη φορολογική ύλη που αποκρύπτεται.

Η περίμετρος των υπό έλεγχο φορολογουμένων περιορίζεται με την εφαρμογή του φορολογικού νομοσχεδίου, αφού αποδεσμεύονται ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους εκεί που οι πιθανότητες σύλληψης μεγάλης φορολογικής ύλης που αποκρύπτεται μεγιστοποιείται.

Στο πλαίσιο θα διενεργηθούν σειρά φορολογικών ελέγχων, ερευνών και διασταυρώσεων, οι οποίο και έχουν προγραμματίσει για το 2024 η ΑΑΔΕ ενεργοποιώντας νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Στον προγραμματισμό υπάρχει σχέδιο για τουλάχιστον 73.000 φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τον ελεγκτικό μηχανισμό. Στο στόχαστρο μπαίνει κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

